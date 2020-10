La 29a Mostra Gastronòmica es posposa al 2021

La 29a edició de la Mostra Gastronòmica no se celebrarà aquesta tardor i es traslladarà al 2021. El motiu és poder donar compliment a les mesures sanitàries de prevenció per la Covid-19.

La decisió s’ha pres, després d’avaluar la possibilitat de mantenir l’esdeveniment amb un altre format que finalment no s’ha trobat oportú per garantir la seguretat de tothom, segons explica el Comú d’Ordino en un comunicat. La convocatòria té un alt component social, ja que acostuma a reunir al voltant de 400 comensals.

El Comú d’Ordino també ha decidit, vist l’últim decret de mesures per fer front a la pandèmia, suspendre altres activitats programades per aquesta tardor com la Jornada de Portes Obertes a La Capsa, i el Mercat de segona mà previst per al segon cap de setmana d’octubre.