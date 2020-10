Caldea preveu un pont d’octubre al complet però manté el límit de l’aforament al 30% per seguretat

Caldea encara el proper pont d’octubre amb la previsió de rebre una alta afluència de visitants. L’spa termal manté actualment l’aforament al 30% de la capacitat total malgrat el protocol autoritza a operar al 50%. Aquesta decisió es pren amb la voluntat i consciència de tractar de garantir la distància i la confortabilitat del client. La seguretat és la gran premissa de Caldea i queda garantida a totes les instal·lacions, i així s’ha demostrat durant l’estiu, en què l’afluència registrada ha conviscut sense incidències amb les mesures extraordinàries de prevenció contra la Covid-19.

Caldea afronta amb optimisme el primer dels ponts de la temporada de tardor. Segons la directora de Marketing i Vendes, Patrícia Garcia, “ara com ara les reserves omplen pràcticament l’aforament establert del 30%, amb algunes places disponibles els migdies i nits, fora dels horaris de més afluència habitualment”. De fet, és imprescindible reservar l’entrada de forma anticipada a través del web caldea.com per garantir l’accés al centre.

Bon ritme en la freqüentació

L’spa termal, que ha tancat el mes de setembre amb un bon ritme en la freqüentació, preveu fer un balanç del mes d’octubre en línia al pressupost post-Covid per tancar l’any sense pèrdues.

Pel que fa a les instal·lacions, el centre termal manté oberts el termolúdic, l’spa Orígens i l’spa només per a adults, INNÚ. En els últims dies, a partir de les noves mesures decretades pel Govern i amb l’objectiu de reforçar la prevenció, el centre ha mantingut tancades les saunes, els hammams i les dutxes vaporitzades. Pel que fa a Likids, l’spa exclusiu per a nens i nenes, continuarà tancat.

INÚU, 5 dies d’aturada tècnica i retorn a l’activitat

INÚU, l’espai adreçat només per adults, reprèn la seva activitat després de cinc dies d’una petita aturada tècnica per a les tasques de manteniment (del 28 de setembre al 2 d’octubre). Després de buidar tota l’aigua termal de les llacunes (663 m3), l’equip es va concentrar aquests dies en dur a terme diferents manteniments preventius com és el cas del revestiment d’acer inoxidable, de les bombes d’aigua, de la climatització, i dels desguassos. Pel que fa a l’aigua termal, no només s’utilitza per a les piscines, sinó que també s’utilitza per guanyar eficiència energètica.

En la seva aposta per la sostenibilitat, des de l’spa termal s’activa un procediment de recuperació d’energia de l’aigua termal en forma de calories que seran emprades per climatitzar, per exemple, les diferents zones del centre, entre altres instal·lacions. Per defecte, l’aigua termal entra en un circuit de filtració i de desinfecció, amb ozó en el cas d’INÚU i, per ultraviolats (UVC) en el cas del Termolúdic.

Caldea continua operant amb un protocol extrem de neteja i desinfecció de tots els espais i el tractament de les aigües amb desinfectants d’alt espectre, innocus per a la pell, alhora que segueix aplicant totes les mesures de prevenció i seguretat validades pel Govern d’Andorra per evitar contagis de la COVID-19.