El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Lid-va!”.
Aquest és un joc de taula, del gènere educatiu i de caràcter cooperatiu que situa els jugadors com a membres de l’equip de gestió d’una ONG que es dedica al desenvolupament de projectes humanitaris arreu del món. “Lid-va” ha estat creat per Ferran Renalias i Nasi Muncunill, mentre que el fabricant és Càtedra de Lideratge en Valors – UManresa. El joc es va començar a començar a comercialitzar al juliol de 2025, per la qual cosa es pot considerar com una novetat. “Lid-va” està recomanat a partir dels 10 anys.
Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística