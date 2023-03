Jornada sobre els reptes i les oportunitats de les comunitats energètiques al Pirineu

Cartell de la jornada sobre reptes i oportunitats de les comunitats energètiques del Pirineu (CCAU)

La creació de comunitats energètiques és un fenomen nou pel qual han mostrat interès diversos consells comarcals del Pirineu. És per aquest motiu que han impulsat una jornada de presentació d’experiències i debat, programada per al pròxim 17 de març, de 10 a 12 del matí, en format online. L’activitat va adreçada a tothom qui hi pugui estar interessat, des de particulars fins a tècnics de transició energètica i càrrecs electes locals.

La jornada, que porta per nom “Reptes i oportunitats de les comunitats energètiques al Pirineu”, abordarà aspectes bàsics i pràctics a través de l’experiència de comunitats ja creades i en funcionament. Les intervencions s’obriran amb la d’Anna Camp, de la Diputació de Girona, que exposarà els exemples de les comunitats energètiques al Pirineu oriental.

Per la seva part, Santi Martínez parlarà de l’energia del Pallars Jussà; Elena Capdevila, de la Comunitat Energètica Montolivet; Josep Raïmat, de les comunitats energètiques de la Noguera; i Ignasi Ripoll, de la Cooperativa de Saldes. El finançament participatiu ciutadà serà tractat per Jordi Solé Muntada i, com a cloenda, tècnics de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) informaran de les línies d’ajuts per a la creació de comunitats energètiques. Les inscripcions a la jornada es poden fer des de https://tuit.cat/tfC0B

Participen en la jornada com a comunitats i entitats de finançament la Comunitat Eenergètica Montolivet, Energia del Pallars Jussà i Ecrowd!

També hi col·laboren l’IDAPA, l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran, el Consorci Leader Pirineu Occidental, l’Associació Leader Ripollès-Ges-Bisaura, l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, la Fundació Europace i el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.

Les oficines de transició energètica que hi participen són les de l’Alt Urgell, la Noguera, el Berguedà, la Cerdanya, el Ripollès, el Pallars Jussà i el Solsonès.