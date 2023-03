L’Arxiu Comarcal de Cerdanya obre a consulta pública 254 llibres notarials de l’Edat Mitjana

Documents de l’Arxiu Comarcal de Cerdanya (Foto: ACCE)

L’Arxiu Comarcal de Cerdanya ha fet una important passa endavant en la digitalització del seu fons de documents de l’Edat Mitjana. Aquesta setmana l’equipament cerdà ha anunciat l’obertura a consulta pública de 254 llibres notarials dels segles XIII i XIV.

Aquests valuosos documents per a conèixer la història local formen part del fons notarial de Puigcerdà. Consten de 4.869 protocols escrits entre els anys 1260 i 1360, i són dels pocs testimonis escrits de com era la vida social i pública de la capital cerdana i de la comarca al llarg d’aquells segles, en què la Cerdanya encara no havia estat partida per la frontera.

De fet, en aquest fons s’hi pot trobar protocols relatius no només a Puigcerdà sinó a pobles d’arreu de la vall cerdana i fins i tot de la Vall de Ribes, de Ripoll i de la Vall de Camprodon. Ho ha destacat la directora de l’Arxiu, Erola Simon, que assegura que aquest conjunt de documents “constitueix un patrimoni documental de primer ordre i és el fons més consultat del nostre arxiu”. Aquest valor fa que els protocols siguin utilitzats per a recerques de tot tipus, i molt especialment per les recerques genealògiques.

Com a exemple d’això, recentment el fons ha servit per a investigar elements històrics sobre el comerç de la llana i els teixits, les fargues, el comerç del ferro, els retaules i pintures, el bandolerisme, les estructures familiars o els aprofitaments forestals a Cerdanya a l’Edat Mitjana. A més a més, la possibilitat que tothom qui pugui consultar aquests documents des de casa seva ajuda a conservar-los millor, perquè en redueix molt la manipulació amb les mans.

Dins d’aquest procés, al 2022 l’Arxiu Comarcal de Cerdanya ha digitalitzat 254 llibres que, junts, sumen 55.106 pàgines. Tots ells es poden consultar mitjançant el cercador de la Xarxa d’Arxius Comarcals ‘Arxius en línia’. L’objectiu que s’han marcat és arribar a fer-ho amb tots els fons notarials que tenen més de cent anys.