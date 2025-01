Jornada “IA en acció: transformació i futur empresarial”

La intel·ligència artificial pot ser positiva per a l’empresa (AMIC)

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS), amb la col·laboració d’Andorra Business, Andorra Digital i el suport d’Actinn, organitza una jornada amb el títol “IA en acció: transformació i futur empresarial”. L’esdeveniment tindrà lloc el proper dilluns, dia 27 de gener, de 9.30 a 13.30 hores, a l’Art Hotel.

Amb l’objectiu de mostrar de manera pràctica com la intel·ligència artificial (IA) pot contribuir a millorar la competitivitat, optimitzar processos i fomentar una cultura d’innovació, la jornada reunirà experts, empreses i assistents interessats a integrar aquesta tecnologia al seu dia a dia professional..

La jornada s’iniciarà amb la conferència inaugural “Intel·ligència Artificial: Clau per al Creixement Empresarial” a càrrec de Xavier Mitjana, especialista en IA, on es destacarà el potencial d’aquesta tecnologia per a transformar empreses de qualsevol mida.

Seguidament es donarà pas a tres ponències pràctiques en les àrees empresarials de Finances i comptabilitat amb Vladimir Fernández, “Màrqueting i vendes”, a càrrec de Kim Capel, i “Recursos humans”, amb Mar Traver.

Després d’una pausa cafè, se celebrarà la taula rodona “L’Impacte Cultural de la IA: Cap a un Nou Model de Treball”, moderada per Ignasi Martín, d’ACTINN, i amb la participació d’Elisa Fité, Vladimir Fernández, Saül Larrayad i David Vicente. El debat abordarà com la IA està transformant la cultura laboral, les competències necessàries i les expectatives dels treballadors.

Un dels moments clau de la jornada serà l’elevator pitch, on empreses especialitzades presentaran solucions d’IA aplicades a processos empresarials. Per a concloure, es durà a terme una sessió de networking B2B, que oferirà als assistents l’oportunitat de connectar amb proveïdors i socis tecnològics per a facilitar la implementació de solucions innovadores.

La jornada, que és gratuïta, és una oportunitat única per als professionals i empresaris interessats a entendre com la IA pot redefinir el panorama empresarial. Les places són limitades i cal inscriure’s prèviament.