Un menor cau des d’un primer pis d’un hotel d’Incles

Façana de l’Hospital de Meritxell (arxiu)

Ensurt el que hi ha hagut en un hotel d’Incles per la caiguda d’un menor de 15 anys des d’un primer pis. L’accident s’ha produït la nit de dimarts, a un quart de dotze, quan el noi es trobava amb els seus companys. Per motius que no han transcendit, hauria caigut de manera accidental des del primer pis de l’establiment, uns tres metres d’alçada.

Immediatament, el noi ha estat atès per una unitat del SUM que l’ha traslladat a l’hospital per a valorar l’abast de les lesions. Ha estat donat l’alta poc després, en no patir ferides de consideració.