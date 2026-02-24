Títol: La agencia
Durada: 45 minuts
Gènere: Comèdia, drama
Creació: Daniel Écija
Intèrprets: Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco
Temporades: 1 Capítols: 8
Plataforma: Disney +, Telecinco
Sinopsi:
En una de les agències de talent més importants del país, quatre representants i els seus assistents han de fer front a un entorn ple d’ambició, egos i rivalitats. Cada dia han de bregar amb contractes complicats, escàndols i decisions ètiques mentre intenten mantenir l’equilibri entre la carrera i la vida personal.
Amb aliances, traïcions i oportunitats irrepetibles descobreixen aconseguir l’èxit en un món tan competitiu com el de l’entreteniment.
Per Sensacine