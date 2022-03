Joan Vinyes líder de la ERCopen 2022

Joan Vinyes-Jordi Mercader (Suzuki Swift R4lly) van completar la prova de l’illa de San Miguel d’Açores en la segona posició entre els ERCopen (17a posició en la classificació absoluta). Segon podi consecutiu en la present temporada per al tàndem de Suzuki Ibèrica.

Enmig de l’Oceà Atlàntic, les condicions amb les quals es van trobar els participants del 56 Açores Ral·li van ser extremes. Els pilots van tenir a favor seu que les pistes de terra de les illes volcàniques absorbeixen millor l’aigua.

Es va repetir el podi de fa quinze dies en FAFE. L’equip lituà Seks–Renars (Skoda Fabia – Rally2 kit) van pujar al calaix més alt del podi mentre que Munarri-Cancel·la, van assolir la tercera posició al volant del Swift R4lly de Suzuki Ibèrica.

La “ meteo ” continua complicant el treball dels equips de l’ERC

En aquesta ocasió les previsions no eren tan clares, la possibilitat de pluja existia però de manera més difusa. A mesura que avançava la setmana es va anar concretant i l’aigua va aparèixer durant la tard nit del divendres (dia 25), és a dir, el dia abans del començament de la competició.

Les conseqüències van afectar tant els organitzadors com als pilots. Els membres del Grup esportiu Comecial (Organitzadors) es van veure en l’obligació d’anul·lar la primera especial, primer pas per Ribeira Grande, a causa d’un profund forat que hagués impedit el pas de les ambulàncies en cas d’emergència.

Reconeixements, amb pols en les pistes

Vinyes-Mercader van completar la jornada de reconeixements sense problemes i amb unes pistes que, al pas dels vehicles, aixecaven pols. És a dir, la pluja encara no havia fet acte de presència. Aquest era el comentari del pilot de Suzuki Ibèrica: “És un recorregut molt semblant al qual competim fa pocs mesos i la veritat és que m’agrada. De moment, les pistes no presenten grans dificultats, a pesar que estan trencades en algunes zones. En el moment de la veritat veurem com estan. Si apareix la pluja a l’escenari, pot variar de manera considerable. Estigui com estigui, el nostre objectiu serà el mateix, aconseguir el màxim de punts possibles per a la provisional del ERCopen.”.

El “ shake ” punt de partida al volant de Swift R4lly

Igual que va succeir a FAFE, les passades d’entrenament lliure i la passada de qualificació van quedar reservades per a les mecàniques R5 (categoria RC2). Una vegada disputada aquesta mànega qualificativa la resta de participants van tenir l’opció de realitzar el seu shakedown particular.

Vinyes-Mercader van fer les dues passades reglamentàries a un traçat d’uns 4 km, per realitzar els últims retocs al seu Swift, després del que van veure en la jornada de reconeixements de les especials del ral·li volcànic: “L’especial estava molt trencada, sobretot a l’inici, però hem pogut fer les dues passades sense problema. En l’especial va continuar havent-hi pols, però tot sembla indicar que per a demà canviarem la pols per fang”.

Etapa 1. “No va ser com a FAFE , no obstant això, se li va acostar bastant”.

El comentari de Vinyes es va complir i la pluja va aparèixer la nit anterior a l’inici d’aquesta primera etapa. El tàndem de l’equip Suzuki Ibèrica va començar el ral·li a l’expectativa veient com el que seria el principal rival, l’equip lituà Seks Martins-Fancis Renars, tornava a imposar un ritme molt difícil de seguir. L’objectiu va passar a ser, assegurar la segona plaça enfront de l’equip francès Victor Cartier-Maye Marini.

Una vegada finalitzat el primer bucle d’especials, havien complert el seu propòsit, però sense confiances. Tenien l’equip francès a 11″.

En la segona part d’aquesta etapa inicial, la dinàmica va ser la mateixa. Seks–Renars continuaven ampliant el seu avantatge amb els seus rivals de categoria, mentre que Vinyes-Mercader feien el propi, deixant a Cartier-Marini a 24″, assegurant d’aquesta manera la segona posició.

Vinyes feia la següent valoració una vegada acabada aquesta primera etapa: “Estic content, sobretot, del ritme que hem tingut durant les especials de la tarda m’he sentit molt còmode a pesar que l’escenari era complicat.”

Respecte a l’escenari incidia: “Al meu entendre, ha estat dur, però no hem arribat a la situació que vam tenir en FAFE. Ha plogut molt, així i tot, fa l’efecte que el terreny absorbeix millor l’aigua. La dificultat principal va ser que hi havia zones que les pistes estaven molt trencades.”

Quant als rivals, en concret a l’equip lituà, Vinyes era molt clar: “No hi ha dubte que té un ritme impossible de seguir en aquestes pistes de terra. Veurem si quan arribem a escenaris més favorables per a nosaltres, Canàries per exemple, ho pot mantenir.”

Classificació Etapa 1: ERCopen

Seks – Renars (Skoda Fabia – Rally2 kit), 1h 26′165″,1 – 2. Vinyes-Mercader (Suzuki Swift R4lly S) a 3′18″9 – 3. Cartier-Marine (Toyota Yaris) a 24′57″,2

Etapa 2. “Repeteixo el que vaig dir en FAFE , acabar no ha estat fàcil”

Semblava que la segona etapa, en principi sense pluja, no seria tan complicada per als equips que seguien en carrera. És cert, que no va ploure, però el fang, la boira, el vent, van ser els fenòmens ambientals que no van donar treva als pilots. Vinyes ens comentava: “En la part alta de l’espectacular especial, Sete Cidade, enguany no veia res. La boira era molt densa“.

Pel que fa a la competició, Vinyes-Mercader van mantenir un ritme que els va permetre assegurar la segona posició i, sobretot, mantenir en la mesura del possible la mecànica que, com no podia ser d’una altra manera va acusar la duresa del traçat i el pas dels quilòmetres. Al final objectiu aconseguit.

Vinyes, a la seva arribada al parc tancat final, ens comentava: “El traçat del ral·li és dur per a nosaltres, però també ho és per a les mecàniques que han d’aguantar el pas per zones molt trencades i competint. Avui ens ha passat una mica de tot … Ser més prudent en el pilotatge, l’única solució per evitar mals majors. En algun moment he vist molt complicat poder completar el ral·li. Al final Swift ha aguantat totes les dificultats que han anat sortint i hem arribat al parc tancat final. Tal com va succeir a FAFE, hem aconseguit una segona posició molt treballada que ens deixa molt satisfets i agraïts a l’equip que, com sempre, l’han donat tot perquè poguéssim competir en les millors condicions.”

Classificació final: ERCopen

Seks – Renars (Skoda Fabia – Rally2 kit), 2 h 30′ 13″,8 – 2. Vinyes-Mercader (Suzuki Swift R4lly S) a 5′10″5 – 3. Cartier-Marine (Toyota Yaris) a 27′ 10″,3 – 4. Munarri – Cancela (Suzuki Swift R4lly S) a 1 h 02′ 16″,2

Vinyes líder de la classificació provisional de la ERCopen

Vinyes deixa l’illa de San Miguel d’Açores com a líder de la categoria ERCopen, després d’haver aconseguit la segona posició en les proves de FAFE i Açores.

És cert que el pilot lituà Seks Martins ha vençut en tots dos ral·lis, però el no haver fet efectiu el cànon per puntuar en el campionat en el ral·li de FAFE, fa que no pugui comptar amb els punts de la prova portuguesa.

El mateix succeeix a l’equip francès de Victor Cartier, que a FAFE no va competir i que a les Açores Ral·li hauria assolit la tercera posició de la categoria.

Una vegada superats els primers reptes del campionat sobre terra, Vinyes-Mercader i l’equip Suzuki Ibèrica començaran a preparar la primera cita d’asfalt, serà el Ral·li Illes Canàries i es disputarà els dies 13 i 14 de maig.