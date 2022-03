Espanya deixa d’aïllar els casos lleus i asimptomàtics de la Covid-19

Ni les persones asimptomàtiques ni els casos lleus de la Covid-19 hauran de fer quarantena a partir d’aquest dilluns a l’estat espanyol. S’aposta doncs per la responsabilitat personal d’aquestes persones contagiades que ara no s’hauran d’aïllar. Ara bé, es recomana que mantinguin les mesures preventives com la mascareta en tots els àmbits i evitar el contacte amb persones de risc.

Així ho ha estipulat la Comissió de Salut Pública espanyola en considerar que s’havia entrat en una nova fase de la pandèmia. Ara, centrarà els seus esforços de la lluita contra la Covid-19 en aquells grups més vulnerables. Per tant, canvia també el protocol de proves diagnòstiques, que es destinaran especialment als casos greus, les persones majors de 60 anys i les immunodeprimides.

Aquí a Andorra, aquest dilluns s’espera que Salut pugui comunicar novetats sobre les mesures sanitàries en la compareixença de les 17 h.