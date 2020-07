Joan Besolí reclama 2,1 milions d’euros a l’Estat espanyol per la presó preventiva

L’exconseller de Finances lauredià Joan Besolí ha presentat una demanda de 2,1 milions d’euros a l’Estat espanyol pels 21 mesos que va estar en presó preventiva . Fa un any, l’audiència espanyola va confirmar l’ absolució de Besolí i de l’expresident del Barça Sandro Rosell, que havien estat acusats de blanqueig de capitals.

El maig del 2017, Joan Besolí i Sandro Rosell van ser detinguts a Espanya i acusats de blanqueig de capitals relacionat amb comissions procedents dels partits de la selecció brasilera de futbol. Besolí i Rosell van estar prop de dos anys en presó preventiva fins que van ser jutjats i absolts. Tots dos van anunciar que presentarien una demanda per responsabilitat civil contra l’Estat espanyol. I així ho han fet, afegint que volen que la xifra l’assumeixin els treballadors públics de l’Estat espanyol que els van empresonar i no pas els contribuents.

La reclamació de Besolí és per 2,1 milions d’euros i la de Rosell per 30. El motiu és que tots dos afirmen que van tenir perjudicis psicològics i morals similars, però els danys econòmics de Rosell van ser molt superiors. A Andorra encara hi ha oberta una causa pels mateixos delictes.