Itilcom presenta un webinar sobre transformació digital

Itilcom neix des de la necessitat empresarial de fer front als nous reptes des d’un ampli ventall tecnològic. El canvis derivats de la nova normalitat fa necessari que les empreses s’adaptin i considerin l’aspecte tecnològic dins l’organització com un departament essencial pel bon funcionament de l’empresa.

Comptem amb una àmplia experiència, tant de clients locals com internacionals, els quals hem ajudat a consolidar els seus nous objectius mitjançant la transformació digital. Aquest canvi no és tan simple com sembla i alguns procediments com comprar ordinadors nous i potents, migrar al núvol o implementar un software ERP al teu negoci poden resultar fàcils d’aplicar a primera vista.

No obstant, la transformació digital va més enllà. Des de Itilcom oferim centraleta virtual, cloud computing i serveis profesionals així com un datacenter propi a Andorra que permet als nostres clients assolir molt més ràpidament l’èxit que busquen.

