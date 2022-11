Illa Carlemany ja és d’energia verda

El centre comercial illa Carlemany disposa, des d’aquest mes de novembre, del segell Llum Verda, emès per FEDA i que certifica l’ús d’energia provinent de fonts renovables. FEDA disposa de l’energia produïda a la central hidroelèctrica i també de la importada de fonts renovables d’Espanya i de França, i el total d’aquests kW és el que es pot certificar.

Amb el certificat d’origen Llum Verda, illa Carlemany és el primer centre comercial del país a sumar-se a la iniciativa i, així, demostra el compromís amb el desenvolupament de les energies renovables i s’implica en la transició energètica.

Tot suma

Si bé és cert que disposar del certificat Llum Verda no vol dir que s’estalviï i que se’n faci un consum responsable, la realitat és que la suma d’aplicar mesures de consum responsable, d’estalvi energètic i d’impuls a les renovables ajuda a construir un futur verd, més net, sostenible i respectuós amb els recursos disponibles. I, per això, illa Carlemany també hi vol aportar el seu granet de sorra.

Quan queda poc per a posar en marxa la decoració de Nadal d’illa Carlemany, cal explicar que tota està composta de bombetes LED, tal com els anys anteriors, i que per a contribuir a l’estalvi energètic, enguany, la decoració estarà en funcionament menys dies i menys hores. A més, encendre l’enllumenat de Nadal de l’interior del centre comercial permetrà prescindir d’altres punts de llum que habitualment són necessaris per al correcte funcionament de les instal·lacions comercials. Tot suma per a estalviar, però sense perdre la màgia de Nadal.

També per a rebaixar el consum energètic i la factura, ja fa temps que s’han aplicat mecanismes d’enllumenat a l’aparcament interior que funcionen amb sensors de moviment, cosa que ha suposat un 30 % menys de consum anual d’electricitat en aquest espai. Similar ha estat la reducció del consum en haver apagat de manera permanent l’enllumenat del voladís superior de la façana, a la qual cal sumar l’estalvi que suposa que la resta d’il·luminació de la façana del centre comercial s’apagui, des de mitjan setembre, a les deu de la nit.

I també suposa un estalvi important que l’enllumenat de l’aparcament exterior no cremi més enllà de les dotze de la nit, que s’implantin de manera progressiva bombetes LED a totes les instal·lacions i que hi hagi sensors de temperatura repartits arreu del centre comercial. Això últim permet, en tot moment, complir les indicacions sobre climatització que s’han establert en els plans d’estalvi energètic dictats pel Govern. A més, gràcies al sistema de refrigeració natural amb què està equipat el centre, s’aprofita l’aire exterior per a climatitzar certes instal·lacions.