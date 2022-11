Concurs d’idees per a reformar la Plaça del Poble, a Andorra la Vella

El Comú d’Andorra la Vella convoca un concurs d’idees per a reformar la plaça del Poble i entorns, amb l’objectiu de dinamitzar el flux de vianants entre el carrer Prat de la Creu i l’avinguda Meritxell, i de posar en valor aquest espai públic singular, amb zones de repòs, nous enjardinaments i zones que fomentin la interacció social.

El concurs, l’edicte del qual es publica aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), preveu que la Plaça del Poble, ampliada amb la coberta del casino, ofereixi un relat de continuïtat tant amb les connexions amb l’eix comercial, el Centre històric (Rambla Molines i passarel·la Rosa Ferrer) com al carrer Prat de la Creu. En aquest darrer cas, el Comú valorarà les connexions tant a través dels ascensors actuals, com des de la parcel·la propietat del Comú al carrer Prat de la Creu situada enfront de l’edifici administratiu del Govern.

La resolució del concurs valorarà positivament els conceptes d’eficiència energètica i sostenibilitat de tots els elements integradors del projecte.

Els professionals interessats tenen de termini fins al 30 de gener per a presentar les seves propostes que, entre d’altres, hauran de garantir la dinamització de la circulació de vianants entre les diferents connexions, convertir l’espai en un lloc de trobada social i cultural de la parròquia i que sigui compatible amb la celebració d’esdeveniments com el ball del Contrapàs de la Festa major o el Poblet de Nadal.

El jurat estarà presidit per la cònsol major i comptarà amb representants comunals tant de la majoria com de la minoria, de l’Associació de comerciants i propietaris de l’avinguda Meritxell, així com de l’Associació de comerciants del Centre històric. També comptarà amb representació dels Col·legis oficials d’Arquitectes i d’Enginyers d’Andorra. El concurs estableix premis de 10.000 euros per a la proposta guanyadora, i de 8.000 i 5.000 per al segon i tercer premi respectivament.