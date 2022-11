Últim concert al Cambra Romànica amb el Cosmos Quartet i Lluís Claret

Dissabte, 26 de novembre, tindrà lloc a Sant Cerni de Canillo l’últim concert del cicle Cambra Romànica 2022. El Cosmos Quartet serà el protagonista del concert que tindrà lloc a les 17 hores a l’església parroquial de Canillo. Els acompanyarà el violoncel·lista Lluís Claret, per a tocar el quintet de corda de Schubert, una de les grans peces del repertori de música de cambra de tots els temps. El programa inclou també el quartet número 1 de Brahms, compositor del romanticisme austríac, com Schubert.

El Cosmos Quartet, que ja va participar al cicle Cambra Romànica l’any 2019, és un grup nascut l’any 2014 de l’amistat i complicitat de quatre músics amb l’objectiu de descobrir i aprofundir l’extens i fascinant repertori per a quartet de corda. Des d’aleshores han crescut individualment i com a grup, amb una trajectòria i projecció molt grans. Des de 2021 i durant tres anys, és quartet en residència del Palau de la Música Catalana, sala que s’afegeix a les nombroses actuacions i gires que realitzaran: Portugal, Espanya, Alemanya, Àustria, Escòcia… i Andorra. El quartet té la singularitat de tocar amb 4 instruments construïts pel mateix luthier, David Bagué.

Amb Lluís Claret no és la primera vegada que col·laboren, unint així els talents dels 5 músics més joves amb l’experiència i trajectòria del cel·lista andorrà. Serà un privilegi tenir-los junts al cicle de música de cambra d’Andorra per excel·lència, interpretant peces del romanticisme austro-alemany en un concert que han anomenat Quintet i quartet de corda a la màxima expressió.

El concert té una entrada a 25 euros (5 euros els socis de l’associació) i cal reservar prèviament a la web de l’associació www.amicscambraromanica.ad. En acabar el concert s’oferirà coca i xocolata per clausurar el concert i també el cicle, que aquest any ha aplegat el major nombre de participants tant entre els músics com entre el volum de públic que no ha faltat a les 6 cites de tardor proposades per l’associació i que ha comptat amb la col·laboració de la Fundació ONCA i l’Ambaixada de França a Andorra.