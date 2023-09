Horòscop del 18 al 24 de setembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Seran bons dies per a vosaltres, sobretot, en el tema dels diners, és com si us cridessin, la llàstima és que de la mateixa manera que us venen els feu marxar, mireu de no deixar-los escapar tan ràpid. Per un altre costat, us poden fer alguna proposta que pot canviar una mica el vostre tarannà de vida, serà alguna cosa relacionada amb la feina i que en un principi us semblarà que no ha d’anar prou bé.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Són uns dies ideals per a posar seny, que ja us convé, últimament portàveu una mica d’esverament a l’hora de fer les coses i la veritat és que el fet de pensar no era pas el que mes fèieu servir, per això ja us va bé agafar una mica de seny. També heu de tenir en compte que la vostra parella, si en teniu és clar, serà la que us farà posar les piles en aquest tema, feu-li cas, anireu bé.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Totes us ponen força, però la part amb la que esteu millor és amb la relació de mare a fill(a), li podreu demanar el que vulgueu, que si està a la seva mà segur que ho tindreu, ara, tampoc abuseu, igual després s’enfada i encara hi perdeu. A part d’això, seria molt bo que al llarg d’aquests dies feu algun tipus d’inversió, teniu aquest camp molt favorable sols falta que tingueu diners, no en calen massa.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Estareu molt lligats a la vostra parella, si en teniu és clar. Doncs bé, la vostra impressió és que la parella us farà més cas del normal, per aquest motiu potser que tingueu idees una mica rebuscades fent que estar gelós(a) sigui una cosa normal, no hi ha res d’estrany, no t’encaparris i per cert el que més bé us aniria és poder moure-us i viatjar una mica, que esteu molt parats últimament i canviar d’aires és bo.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

La part sexual serà, potser, la que us donarà mes maldecaps al llarg d’aquests dies, però no pas per tenir mal rotllo si no que tot al contrari, estareu a punt en qualsevol moment, si podeu no us talleu i si no teniu ningú amb qui esplaiar-vos, ja em sap greu però haureu de mirar d’espavilar-vos que en aquesta vida no val a badar. També podeu mirar de desfogar-vos anant de festa amb els amics que teniu.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Intenteu mirar-vos les coses amb un punt de vista més positivista perquè sinó, ho passareu malament vosaltres i tampoc val la pena estar malament per una petita cosa de res, el problema és que us deixeu afectar massa per tot això i no és pas bo. Si podeu refugiar-vos en la gent de casa vostra i deixeu que l’estimació que us donen arribi de ple, veureu les coses de diferent manera i segur que millor.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Només esteu pensant en sortir de casa, en fer coses, en anar a veure coses noves, en resum que esteu com molt inquiets i no sabeu ni el per què, tampoc cal que us ho pregunteu gaire, al cap i a la fi el més important és que per a vosaltres el que us interessa és moure-us. Si no teniu parella no tindreu problema per a fer-ho, però si en teniu segurament us frenarà una mica i, això, pot ser que fins hi tot us molesti una mica.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

De tots els signes de l’horòscop potser sou els que teniu uns dies millors segons els vostres aspectes astrològics, la part positiva ve per varies bandes diferents, la primera i potser més favorable és la part dels diners, la segona és la part dels amics i la tercera la de la parella que si no en teniu, fins i tot, la podeu trobar al llarg d’aquests dies, ja veieu val la pena que aprofiteu el moment i us ho passeu bé.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Tot i que els diners tampoc et creixen, al llarg d’aquests dies hauràs de fer de confessor(a) tot sovint, la gent que coneixeu i, fins i tot, les que no, tindran molta tendència a venir i explicar-vos coses que són molt íntimes de la seva vida. El vostre paper aquí és saber escoltar i en algun moment consolar a la persona que us obre la seva vida, us necessita.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Estareu com una mica llunàtics(es), qualsevol cosa us farà canviar d’opinió amb una rapidesa bestial, canvis en tots tipus seran els que se us posaran davant, fins i tot voldreu canviar d’aspecte, de totes maneres no us esvaloteu que tampoc és tan greu, al cap i a la fi de tant en tant també és bo anar renovant l’aspecte i el tarannà de cada dia, el que heu de mirar és de no estar tant als núvols.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Ja era hora que el tema material se us solucionés una mica, potser no tant com voldríeu però si una mica. Ara, a poc a poc, heu de mirar com ho podeu fer per a assegurar més el vostre futur, i buscar una manera per a estabilitzar la vostra vida i, sobretot, agafar un ritme de treball més o menys fix, us convé, perquè si no ho feu així tindreu moltes tendències a dispersar les vostres forces i les malgastareu.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Aquests dies tindreu molt bon rotllo amb els vostres veïns, amb qui per norma general no és pas que hi tingueu massa relació, però aquests dies es veu que les coses us funcionaran millor. Per un altre costat, el que també se us marca és un recolzament important per part de la família en relació a una decisió que heu de prendre i que en certa manera us amoïna una mica, ho podeu fer bé, no patiu pas.