FC Andorra-Real Oviedo, dos equips amb urgències (dilluns 21h)

Imatge del partit entre el Leganés i l’FC Andorra, 0-1. (Club al Twitter)

L’FC Andorra tancarà aquest dilluns, dia 18 de setembre, la sisena jornada de la lliga SmartBank. Ho farà a l’Estadi Nacional rebent el Real Oviedo. El partit s’iniciarà a les 21 hores. Els tricolors afronten l’encontre amb la necessitat de redreçar el rumb vistos els últims resultats assolits.

Els d’Eder Sarabia van fer un inici de campionat ben engrescador, sumant dues victòries consecutives a la segona divisió espanyola. La realitat, però, ha acabat sent més crua perquè, a partir d’aquí, han encadenat tres derrotes seguides, la qual cosa, ha aportat preocupació a l’equip i a l’afició.

Ara mateix, a manca de disputar el seu compromís, l’FC Andorra ocupa la part mitja-baixa de la classificació amb els 6 punts sumats en les dues primeres jornades de lliga. Els registres no són bons per als del Principat perquè només l’Alcorcón ha encaixat més gols -11-. Els andorrans acumulen 10 gols en contra i 6 a favor.

De la seva banda, el rival, el Real Oviedo, no és pot dir que hagi començat millor el campionat. Ocupa una provisional 20a posició amb 3 punts, havent empatat 3 partits i patit dues derrotes. No s’està caracteritzant per marcar massa gols ja que tan sols en porta 2. Té una millor faceta en defensa perquè ha rebut únicament 4 gols, 6 menys que l’FC Andorra. Es tracta, doncs, d’un matx amb urgències per a ambdós conjunts.