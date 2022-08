Gallardo demana una implicació econòmica dels privats per a potenciar l’aeroport

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, vol que els privats tinguin una “implicació econòmica” per a continuar potenciant l’activitat a l’aeroport d’Andorra – La Seu d’Urgell. D’aquesta manera, el ministre ha destacat que seria viable fer més vols amb Madrid, però considera que el teixit privat ha de fer també la seva aportació econòmica.

Així, Gallardo ha recordat que ara fa poc es va fer una reunió amb Air Nostrum per a valorar els sis primers mesos d’activitat i que sobre la taula es va posar “la possibilitat d’un tercer vol entre setmana”. Ha afegit que la companyia ha “fet números” per a veure què els suposaria i des de l’executiu es considera que és un vol que seria factible, ja que “pot haver-hi una demanda suficient perquè l’aportació del Govern sigui raonable”.

En aquest sentit, ha afegit que “es fa una crida als privats perquè també s’impliquin econòmicament, ja que si bé “a priori, hi ha bona predisposició dels privats”, ha detallat que més enllà d’això cal que facin aportacions dineràries. De manera paral·lela, ha detallat que l’executiu treballa en l’elaboració del pressupost del 2023 per a fomentar la connexió de l’aeroport.

El titular d’Economia també ha concretat que ampliar els vols s’hauria de fer en un proper concurs (el primer va fins al mes de desembre) que ha de permetre continuar amb una “connexió amb Madrid que ha funcionat molt bé”.

El ministre també s’ha referit a l’heliport i ha puntualitzat que finalment l’exposició pública començarà un dia després del que es va dir, exactament el 16 d’agost, i s’allargarà fins al 16 de setembre. De fet, el Govern, la setmana passada, va aprovar el decret i “si no hi ha cap impediment administratiu el dia 16 es publicarà el contingut per a complir el termini i fer la valoració del projecte”.

I, quant a la connexió ferroviària amb Barcelona, ha respost que el que es farà aviat és “coordinar les reflexions internes amb els nostres veïns” i ha recordat que Economia ha dut a terme diferents estudis sobre mobilitat interna i desenclavament. D’aquesta manera, ha valorat que “el tren és una infraestructura complexa però interessant” i que cal, en primer lloc, valorar amb els estats veïns “la voluntat i predisposició” per a “després entrar en aspectes més tècnics i de finançament”.