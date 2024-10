França crearà una comissaria de la Gendarmerie a l’Ospitalet per a combatre els contrabandistes

L’ambaixador francès a Andorra, Jean-Claude Triboulet (AndorraDifusió)

El Govern francès instal·larà una comissaria de la Gendarmeria a L’Ospitalet, ben a tocar del Principat per tal de millorar la lluita contra el contraban. Ho assegura l’ambaixador francès a Andorra, Jean-Claude Triboulet, que ha dit que hi ha molts contrabandistes que condueixen molt ràpid i posen la gent en perill a la zona.

Tribolet així ho constata. “Hi ha problemes de seguretat que afecten els pobles i les ciutats franceses de l’entorn, en particular Acs, on hi ha molts conductors (contrabandistes) que van molt accelerats i posen en perill la gent”. Un reforç policial que arriba just abans que el proper 1 de novembre s’apugin els preus del tabac al país gal.