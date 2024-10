La 149a Assemblea de la UIP debat sobre com aprofitar la ciència i la tecnologia per a un futur més pacífic i sostenible

Carles Naudi, Sandra Codina i Carolina Puig a Ginebra (Consell General)

Al llarg d’aquesta setmana, fins al 17 d’octubre, té lloc a Ginebra (Suïssa) la 149a Assemblea de la Unió Interparlamentària (UIP) amb la participació d’una delegació del Consell General encapçalada per la subsíndica general, Sandra Codina, i formada pels consellers generals Carles Naudi i Carolina Puig.

El debat general de la trobada d’aquesta tardor se centra en com “Aprofitar la ciència, la tecnologia i la innovació per a un futur més pacífic i sostenible”, que comptarà amb la participació de la subsíndica general que detallarà les polítiques i projectes per a una major digitalització de l’administració i la societat andorrana. A més, també es farà la presentació de l’informe mundial sobre la digitalització dels parlaments.

A banda del debat general, al llarg d’aquests dies s’analitzarà un projecte de resolució sobre l’impacte de la intel·ligència artificial en l’estat de dret, la democràcia i els drets humans. Un altre dels temes que es tractaran se centrarà en el treball infantil al món que comptarà amb experts de l’Organització Internacional del Treball (OIT).

Entre els debats de la 149a Assemblea de la UIP destaca el que fa referència al paper dels parlamentaris en la lluita per a assolir la paritat de gènere. S’emmarca en les celebracions del 30è aniversari de la Declaració de Beijing que va tenir lloc l’any 1995 i en el 10è aniversari de l’adopció dels ODS que han de promoure l’empoderament de les dones i noies amb l’objectiu d’assolir la paritat de gènere. Tot i la millora en la representació de les dones en molts països, des de la UIP es remarca que cap país del món ha assolit la igualtat de gènere en tots els àmbits de la societat.