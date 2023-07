Formatge Feta, el formatge grec apte per a dietes d’aprimament

Un bol amb formatge Feta a daus (AMIC)

El formatge feta és un formatge tou i salat originari de Grècia i tradicionalment elaborat amb llet d’ovella. El seu procés d’elaboració implica quallar la llet, deixar-la reposar perquè el sèrum se separi del quall, per a finalment drenar-se i emmagatzemar-se en salmorra, d’aquí el seu distintiu sabor.

El formatge feta és àmpliament utilitzat en la cuina mediterrània. Es fa servir en una varietat de plats, com a amanides, salses, pastissos, pans i farciments de verdures. També és un ingredient clau en la famosa amanida grega, coneguda com a “horiatiki”. En l’última dècada s’ha posat molt de moda, perquè el seu baix contingut de greixos i el seu alt valor en proteïnes, el converteix en un aliment que no pot mancar en les dietes d’aprimament.

A més d’aquests dos beneficis comentats, el formatge feta compta amb altres propietats. Per exemple, és una bona font de calci i sodi, a més d’un alt contingut en vitamina B i altres minerals com el fòsfor, el zinc i el ferro. Té molts antioxidants i probiòtics, necessaris per a combatre les infeccions i protegir el sistema immunitari i enfortir el nostre sistema digestiu.