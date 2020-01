El Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut ha organitzat aquest dijous, juntament amb la Fundació Privada Autisme Guru, el curs ‘El lleure en l’autisme. Què hem de tenir present per al disseny de les activitats’. La formació, que forma part del programa Integra i Integra Plus d’Afers Socials, es duu a terme avui i demà a la Sala Esteve Comes de l’edifici Administratiu Prat del Rull.

El curs, que compta amb la participació de monitors i monitores de lleure de les diferents entitats del país, té per objectiu l’assoliment d’un major grau de comprensió de l’autisme. D’aquesta manera, es dota els monitors, formats específicament en aquest àmbit, de les eines necessàries per poder dissenyar i realitzar accions adequades en les activitats de lleure, millorant la qualitat del servei que s’ofereix des del programa Integra i Integra Plus.

En aquest sentit, cal recordar que el programa Integra, dirigit a infants de 3 a 12 anys, i l’Integra Plus, a joves de 12 a 18 anys, se centren en els nens amb una discapacitat física, psíquica, mental o sensorial, amb un grau de menyscabament diagnosticat per la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA), i que assisteixin als casals o els esplais del país.

Així, des del Ministeri s’ofereix la possibilitat; a través d’aspectes com ara informació, assessorament i suport tècnic als monitors i les entitats vinculades al món del lleure; d’obtenir suport per als infants i joves amb discapacitat que vulguin prendre part en activitats de lleure.