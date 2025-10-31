Pèptids en cosmètica: què fan en la pell i com triar-los bé

Fa temps que sents parlar d’ells. Estan en les fórmules més innovadores, en els sèrums antiedat i en moltes cremes que prometen millorar visiblement la teva pell. Però, saps realment què són els pèptids en cosmètica i per què s’han convertit en l’actiu estrella del moment? La veritat és que aquestes petites cadenes d’aminoàcids tenen una enorme capacitat per a transformar la teva pell. No sols ajuden a reduir arrugues, també milloren la fermesa, l’elasticitat i l’aspecte general del rostre.
Per a entendre per què estan revolucionant la cura facial, comptem amb l’ajuda de Rosa Roselló, directora de formació de Druni, que ens explica quins tipus de pèptids existeixen, què fa cadascun i com pots incorporar-los en la teva rutina amb èxit.
Què són els pèptids i per què hauries d’usar-los ja
Els pèptids actuen com a veritables missatgers en la teva pell. “Els pèptids són fragments de proteïnes formats per cadenes curtes d’aminoàcids. En el context de la cura de la pell, actuen com a missatgers que indiquen a les cèl·lules que produeixin més col·lagen, elastina i altres proteïnes essencials. Això es tradueix en una pell més ferma, elàstica i amb menys signes d’envelliment”, explica Rosa Roselló.
La seva acció és clau per a combatre el pas del temps i mantenir la pell en forma. Com afegeix l’experta: «Els pèptids són fonamentals per a mantenir la joventut de la pell. En estimular la producció de col·lagen i elastina, ajuden a reduir les arrugues i millorar la fermesa».
I el millor? Hi ha un tipus de pèptid adequat per a cada necessitat. Per això és tan important conèixer-los bé.
Tipus de pèptids cosmètics i el que fan per la teva pell
No tots els pèptids són iguals, ni actuen de la mateixa manera. Per això convé aprendre a distingir-los per a triar el més adequat segons el que la teva pell necessita. Aquests són els més habituals:
Dipèptids i Tripèptids
Aquests pèptids, formats per dos o tres aminoàcids, són els més petits però molt eficaços. “Són coneguts per la seva capacitat per a estimular la producció de col·lagen i protegir la pell dels radicals lliures. Ajuden a millorar la fermesa i elasticitat de la pell, reduint l’aparició d’arrugues”, explica Rosa Roselló.
Tetrapèptids
Si tens el contorn d’ulls inflamat o amb signes de fatiga, aquest tipus pot ajudar-te. “Formats per quatre aminoàcids, els tetrapèptids són especialment efectius en el tractament del contorn d’ulls. Ajuden a reduir les bosses i ulleres, millorant l’elasticitat i fermesa de la pell en aquesta àrea delicada”, afirma l’experta.
Pentapèptids
Tenen un paper reparador que agrairàs si busques millorar el to i la textura del rostre. “Amb cinc aminoàcids, els pentapèptids estimulen la producció de col·lagen i elastina, afavorint la cicatrització i reparació dels teixits. Són ideals per a millorar la textura i to de la pell”, assenyala Roselló.
Hexapèptids
Són els més populars pel seu efecte “bòtox-like” sense agulles. “Compostos per sis aminoàcids, els hexapèptids actuen com a inhibidors de neurotransmissors, relaxant els músculs facials i reduint les arrugues d’expressió. Aquest efecte ‘bòtox-like’ és especialment útil per a suavitzar les línies fines al voltant dels ulls”, detalla.
Octapèptids
Tenen una funció molt semblant a la dels hexapèptids, però amb una estructura lleugerament més complexa. Ajuden a relaxar les contraccions facials i reforcen la fermesa de la pell.
Polipèptids
Aquí parlem de pèptids amb cadenes més llargues, capaces de realitzar diverses funcions al mateix temps. “Els polipèptids són cadenes més llargues d’aminoàcids que combinen les propietats dels pèptids més curts. Ofereixen una acció més completa, estimulant la producció de col·lagen, millorant la hidratació i reduint la inflamació. Són com el tot terreny dels pèptids”, resumeix Rosa Roselló.
Les millors combinacions: pèptids i altres actius clau
Si vols potenciar l’efecte dels pèptids, hi ha actius que els complementen a la perfecció. Rosa Roselló ens indica quines són les combinacions més eficaces i com actuen en sinergia.
– Pèptids + retinol
El retinol estimula la renovació cel·lular. Juntament amb els pèptids, millora la textura i redueix els signes de l’envelliment.
– Pèptids + vitamina C
Aquesta combinació és ideal per a una pell més ferma, lluminosa i uniforme. La vitamina C és antioxidant i ajuda a reduir taques.
– Pèptids + niacinamida
Una parella guanyadora per a reforçar la barrera cutània, millorar la hidratació i calmar irritacions.
– Pèptids + àcid hialurònic
Aquí se suma la hidratació profunda de l’àcid hialurònic amb l’acció refermant i regeneradora dels pèptids.
Com incorporar els pèptids a la teva rutina de bellesa
No necessites complicar-te: pots començar amb un sèrum o una crema que els contingui, aplicat després de la neteja. Això sí, la clau està en la constància. “Per a obtenir els millors resultats, és important ser constant en l’aplicació de productes amb pèptids. Utilitza’ls diàriament, preferiblement a la nit, per a aprofitar el procés natural de regeneració de la pell mentre dorms”, recomana Rosa Roselló.
També és important que triïs fórmules adequades per al teu tipus de pell i els teus objectius específics. Com assenyala l’experta: “No tots els pèptids són iguals, ni actuen de la mateixa manera. Triar l’adequat segons la teva necessitat és clau: hi ha pèptids que estimulen el col·lagen, uns altres que relaxen els músculs facials i altres que reforcen la barrera de la pell”.
