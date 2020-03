I si et digués que portes molt temps rentant-te malament el rostre? A vegades banalitzem la importància de la higiene facial. No obstant això és el pilar de qualsevol rutina de cura del rostre i és la clau, un gest insubstituïble, perquè el cutis llueixi amb tota la seva esplendor. Abans de començar a aglutinar producte rere producte en la teva dermis, garanteix que la pell estigui completament neta d’impureses i brutícia. Descobreix com aconseguir-ho en l’article d’avui.

Dos passos, dos productes

Un gran error és pretendre que un sol producte resolgui totes les necessitats que té la nostra pell en matèria de neteja. Com revela Estefanía Nieto, directora tècnica d’Omorovicza: “Dins de la nostra pell hi ha dos tipus de brutícia, una de base oliosa i una altra de base aquosa. L’ideal és fer una doble neteja i usar els productes que eliminin completament la brutícia del rostre”. Per això, i com afegeix Raquel González, training manager de Perricone MD, hem de començar la neteja del rostre amb un cosmètic que ajudi a alliberar del cutis la brutícia més profunda, per a després aplicar un cosmètic higiènic que elimini les impureses més superficials. Així, el cutis llueix radiant, en tota la seva esplendor, i no tapada per les imperfeccions i la brutícia del dia a dia.

Per a les pells amb tendència grassa, assenyala Estefanía, el més recomanable són els cosmètics «amb olis essencials i de formulació més lleugera»; en canvi, per a les pells més seques és ideal «un bàlsam que no creï sensació de sequedat».

Per a la neteja profunda…

Waso Quick Gentle Cleanser, de Shiseido. Formulat amb Hachimitsu, mel, aquest cosmètic de neteja facial 2 en 1 elimina eficaçment les impureses i el maquillatge de la pell garantint la correcta hidratació cutània. La línia WASO s’inspira en la filosofia japonesa del Washoku, per a nodrir la pell amb ingredients naturals que revelen la bellesa natural de la pell. El seu preu: 35€.

Limpiador Exfoliante Suave Exprés, de Clarins. En un sol gest, aquest producte desmaquilla, neteja, exfolia i desincrusta les impureses, respectant la pel·lícula hidrolipídica amb una combinació de saba de taronja, extracte de llavor de moringa i microsferes de sílice. La pell acaba suavitzada, revitalitzada i plena de frescor. El seu preu: 36€.

Normaderm Gel Limpiador Purificante, de Vichy. Respectant en tot moment la pell, aquest cosmètic ric en àcid salicílic totarol ofereix una eficaç acció purificant, allisant i anti-irritant al teu rostre. El resultat és una dermis radiant.

Gel Cleanance con dosificador, d’Eau Thermale d’Avène. Indicat per a pells grasses amb tendència acneica, aquest cosmètic allibera la pell de brutícia, deixant-la radiant i matificada. A més, té un actiu que regula l’excés de sèu, mentre que la dosi d’aigua termal aporta al rostre calma i frescor.

Per a una neteja més superficial…

Agua Micelar Desmaquillante, de Caudalie. Aquesta aigua micel·lar ultrasuau calma la dermis, i fins i tot la més sensible, deixant-la alliberada d’impureses i amb una gran sensació de confort. A més, presenta la fragància que barreja notes de flor de mandariner, fulla de llimoner, síndria i menta fresca. El seu preu: 20,20€.

Solución Micelar Sensibio H2o Piel Sensible, de Bioderma, amb una analogia biològica perfecta, respecta la sensibilitat de la pell, alhora que fomenta la reconstitució natural de la seva barrera. A més de desmaquillar, alleuja i descongestiona la pell irritada i aporta frescor

Per bellezactiva.com