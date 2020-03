El Patufet, el nan més minúscul protagonista de les cançons infantils; l’home del sac amb què els adults espantaven les criatures; el compte Arnau; el licantrop, la mongetera màgica o fins i tot el Yahoo dels Viatges de Gulliver els xais amb que somiava el protagonista de la novel·la inspiradora de Blade Runner. Aquests són alguns dels éssers que ha recollit Bienve Moya al llibre Criatures fantàstiques de l’imaginari col·lectiu. 100 bubotes, sorges, gorguins i altres éssers quimèrics, publicat per Cossetània Edicions.

Segons explica l’autor, el projecte va sorgir quan “un dia de poca feina -un dia de tants- vaig començar a anotar en una llibreta tot de característiques i filiacions de personatges fantasiosos, estrambòtics o extravagants amb els quals m’havia trobat (i a alguns fins i tot saludat) al llarg d’aquests últims anys”.

El resultat és un llibre que, en format de diccionari –amb entrades succintes per ordre alfabètic- poblat per un conjunt d’éssers imaginaris que ha produït entorns onírics o simplement fantasiosos en l’imaginari popular. A les pàgines s’hi troben el comte Arnau, el Dip, Melusina, el cap parlant, el capità Aranya, Joan de l’Os, la Petenera, la vaca cega, la Xucladora, el jueu errant, etc., i molts més extrets majoritàriament de la literatura oral i escrita, des d’Hesíode a J. L. Borges, de Rabelais a Perucho, de Lovecraft a Pere Calders.

De cada criatura fantàstica Moya explica on i quan apareix, la seva funció, sota quina o quines formes se’l coneix, els seus precedents i també les analogies del present. Molts d’aquests personatges els podem trobar avui dia encara, pels carrers, en les cançons i dites, en les cantonades dels carrers o en el cinema.

Ens de Comunicació