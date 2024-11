Espot referma el suport a les empreses per a diversificar l’economia i garantir la competitivitat

Xavier Espot intervenint en l’acte de l’EFA (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, comparteix amb l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) la necessitat d’avançar cap a una major diversificació i competitivitat de les empreses. Ho ha exposat durant la clausura del 22è Fòrum de l’entitat, on ha refermat el compromís de continuar acompanyant el teixit empresarial, tant en el procés de digitalització com en el desplegament de l’Acord d’Associació, “una palanca excel·lent per a diversificar l’economia”. Espot, fent un símil amb la implantació de la intel·ligència artificial, temàtica del fòrum, ha dit que “tots els avenços generen dubtes i respecte, però des d’un punt de vista econòmic el replegament i el proteccionisme no tenen cap mena de sentit a llarg termini”.

L’administració, ha explicat el cap de Govern, ha fet una aposta molt important els darrers tres anys per la digitalització amb l’impuls de programes com el de Digitalització empresarial, que ha permès ajudar fins a 167 petites i mitjanes empreses en aquesta transformació, un procés imprescindible perquè puguin operar tant en el mercat nacional com en l’internacional, i en el qual seguirà fermament implicat el Govern.

Xavier Espot ha compartit amb l’EFA la necessitat d’estrènyer la col·laboració publicoprivada “amb mecanismes que permetin tant al Govern com als comuns emprendre noves accions amb els privats per a impulsar habitatges de preu assequible”, una col·laboració ampliable a altres àmbits, ha dit, com les infraestructures en què es requereixen inversions importants. Espot ha confirmat l’impuls del Govern a projectes amb els territoris veïns que situen Andorra com un motor de la regió dels Pirineus, “des de zones franques industrials o espais logístics fins a infraestructures de comunicació, com s’ha fet amb l’aeroport d’Andorra – la Seu d’Urgell”.

La fiscalitat competitiva del país, cabdal per a atraure inversió, continuarà mantenint-se molt per sota dels països d’Europa, ha asseverat Espot, que ha reiterat la voluntat de no augmentar el dèficit públic ni la pressió fiscal, que al 2023 és del 25,9%, mentre que a Espanya és del 38% i a França del 47,7%. Que Andorra sigui un dels pocs països que pràcticament no han variat els tipus impositius en la darrera dècada, “ ofereix una imatge d’estabilitat i seguretat”.

El cap de Govern ha coincidit amb el president de l’Empresa Familiar Andorrana, Daniel Armengol, que la reforma de la CASS és inajornable per a garantir la sostenibilitat del sistema de pensions. Espot ha fet una crida a la responsabilitat de totes les forces polítiques per a cercar el màxim consens polític, en tractar-se d’un tema “transcendental, que té un impacte molt significatiu a mig i llarg termini i que va molt més enllà d’aquesta legislatura”. En aquest sentit, ha recordat la creació d’una comissió legislativa específica al Consell General on hi estan representats tots els grups i que està treballant per a enfortir la sostenibilitat del sistema.

Durant la intervenció davant de l’empresariat, el cap de Govern ha exposat que l’evolució de l’economia andorrana ha fet que alguns criteris de la regla d’or ja no encaixin en el context actual, en especial, pel que fa al pes relatiu de la imposició directa sobre el total de la imposició. Per aquest motiu, Xavier Espot ha anunciat la voluntat de modificar-ne els criteris, tot mantenint els principis de rigor en la gestió de les finances públiques, en particular en el que fa referència al deute i als dèficits pressupostaris.

Xavier Espot, que ha reconegut el pes de les empreses familiars d’Andorra per a la creació de llocs de treball i l’impuls de l’economia, ha explicat que, juntament amb Andorra Business, el Govern continuarà organitzant missions empresarials com l’organitzada enguany a Portugal o la prevista per a l’any vinent al Canadà.





La intel·ligència artificial, reptes i oportunitats

Prèviament a aquestes paraules, el secretari d’estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, ha inaugurat al matí el 22è fòrum de l’EFA amb la ponència ‘La intel·ligència artificial. Escenari de reptes i oportunitats’. Rossell ha posat en relleu que Andorra “està aprofitant l’oportunitat per a liderar un model de transformació digital, alineat amb valors de sostenibilitat, responsabilitat, seguretat i innovació” i ha apuntat que aquesta transformació pot beneficiar tant les empreses com la ciutadania.

El secretari d’Estat ha recordat que Andorra ha fet grans progressos en la digitalització de l’Administració i la societat, establint les bases de la digitalització del país i garantint un marc regulador i una infraestructura tecnològica que permeten desenvolupar la digitalització amb seguretat. En només tres anys, ha assenyalat, “hem passat del lloc 26 a l’11 en el rànquing europeu de l’Índex d’Economia i Societat Digital (DESI), i hem escalat 50 posicions en ciberseguretat a nivell mundial”.

Així mateix, i de la mateixa manera que ho ha fet en el seu discurs el cap de Govern, ha emfatitzat l’èxit d’acollida que té el Programa de Digitalització d’Empreses, que dona suport directe al teixit empresarial del país per a adoptar la tecnologia en els seus processos i que enguany ha esgotat partida pressupostària.

En relació a la Intel·ligència Artificial (IA), el secretari d’Estat ha estat molt clar: “La IA està avançant ràpidament, i la regulació és clau per a garantir un ús responsable i segur”. Per aquest motiu, ha explicat que Andorra ha signat el Conveni marc del Consell d’Europa sobre intel·ligència artificial, drets humans, democràcia i estat de dret, un tractat internacional que estableix estàndards per a l’ús responsable de la IA. A més, també s’ha desplegat un Codi Ètic d’ús de la IA, adreçat al sector públic, privat i a la ciutadania en general, que pretén servir de guia, a través de l’aportació de directrius i recomanacions, per tal de brindar suport per al desplegament adequat de la IA d’una manera fiable a Andorra. Finalment, Rossell també ha lligat la IA com una eina potent per a “detectar i prevenir atacs en temps real”.