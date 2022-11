Espot i Calvó participaran aquest novembre a la Conferència sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, participaran en la Conferència sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides, COP 27, que tindrà lloc a Sharm el Sheikh, Egipte, aquest mes de novembre. Així, el cap de Govern, participarà i intervindrà a la cimera d’aplicació del clima de caps d’Estat i de Govern, els dies 7 i 8 de novembre. Per la seva part, la ministra participarà al segment ministerial del 15, 16, 17 i 18 de novembre.

La COP 27, reuneix els països a Egipte per a prendre mesures per a assolir els objectius climàtics col·lectius del món acordats a l’Acord de París i a la Convenció. A partir dels resultats i l’impuls de la COP 26 a Glasgow de l’any passat, es preveu que els diferents Estats mostrin els seus compromisos i els processos d’implementació duts a terme en virtut dels acords de les Nacions Unides. Així Andorra, un cop més, mostrarà els seu compromís amb la lluita contra el Canvi Climàtic, davant la comunitat internacional.

El cap de Govern, que acudirà a Egipte acompanyat del secretari d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, participarà en les diferents taules rodones previstes en l’agenda del segment d’Alt Nivell. Es preveu que la declaració nacional d’Andorra es dugui a terme el dimarts 8 de novembre, a les 15 h, aproximadament. També es preveu que intervingui a l’esdeveniment sota el títol “Apostar pel futur de l’energia”, el mateix dimarts al voltant del migdia.

D’altra banda, Andorra organitza una trobada ministerial, el 17 de novembre, liderada per la ministra Silvia Calvó, per a donar visibilitat de l’afectació que el canvi climàtic està tenint sobre les zones de muntanya, dins de la comunitat internacional. Durant la seva estada a Egipte, Calvó també participarà en diferents taules rodones, així com en l’esdeveniment organitzat per l’Aliança per les Muntanyes de les Nacions Unides, a la qual Andorra dona suport.