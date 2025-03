Espot defensarà a Ginebra els drets dels infants amb una campanya de l’ONU patrocinada per Andorra i Malta

El cap de Govern, Xavier Espot (SFGA)

Amb motiu del llançament de la nova campanya de l’ONU Prove it matters, que patrocinen Andorra i Malta, el cap de Govern, Xavier Espot, es desplaçarà a Ginebra per a defensar els drets dels infants. Un dels objectius de la iniciativa és augmentar la consciència global sobre la necessitat urgent de protegir els nens afectats per conflictes armats.

L’acte de posada en marxa de la iniciativa, coorganitzat per l’Oficina de la representant especial del secretari general de les Nacions Unides per a Infants i Conflictes Armats, tindrà lloc el pròxim dimarts 11 de març. A l’esdeveniment també hi intervindrà la representant especial del secretari general per als Drets dels Infants en Conflictes Armats, Virginia Gamba, el secretari General de les Nacions Unides, António Guterres i el primer ministre de Malta, Robert Abela, aquests dos últims de forma telemàtica.

La campanya consta de tres fases que s’aniran desplegant al llarg dels pròxims tres anys. El Govern aportarà una contribució voluntària de 35.000 euros per a la primera fase del projecte. La iniciativa també pretén fomentar la col·laboració entre els estats membres i la societat civil; a més d’obtenir voluntat política i suport, i defensar polítiques que prioritzin la protecció de la infància.

El nombre de violacions greus contra els infants ha augmentat fins a nivells sense precedents, indicant una perillosa erosió del consens global que els nens i nenes tenen drets i han de ser protegits. El 2023, les Nacions Unides van verificar 32.990 violacions greus contra 22.557 nens; el nombre més alt mai verificat per les Nacions Unides des de la creació del mandat de Nens i Conflictes Armats el 1996. Cal recordar que Andorra va signar la Convenció sobre els drets de l’infant de les Nacions Unides el 2 d’octubre del 1995.

Amb aquest desplaçament oficial el cap de Govern mantindrà dues trobades bilaterals, per una banda, amb l’Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans, Volker Türk; i, per altra banda, amb la directora general de l’ONUG, Tatiana Valovaya.