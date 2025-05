Espot apel·la a la cooperació en els àmbits de la seguretat civil, digital, econòmica i social per a una Europa resilient i sobirana

A l’esquerra, Xavier Espot i, a la dreta, el president francès i copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron (SFGA)

Sota el lema “Nova Europa en un nou món: unitat, cooperació i acció conjunta”, la 6a cimera de la Comunitat Política Europea (CPE), celebrada a Tirana (Albània), ha reunit 47 caps d’Estat o de Govern i els màxims responsables de les principals institucions europees i internacionals per a abordar la seguretat regional, la resiliència energètica i el futur de l’ampliació de la UE.

La Cimera s’ha desenvolupat en dues sessions plenàries -una d’obertura i l’altra de tancaments- i ha comptat amb diferents taules de treball on cada líder ha exposat contribucions específiques segons les seves experiències. Cada taula rodona ha estat copresidida per un Estat membre i un Estat no membre de la UE, per a tractar la seguretat i la resiliència democràtica d’Europa, la millora de la competitivitat i la complexa dinàmica de la migració actual, així com la mobilitat i la capacitació dels joves, en especial, en els àmbits de la intel·ligència artificial i el canvi tecnològic. Les conclusions de les diferents taules s’han compartit en la reunió plenària de cloenda.

El cap de Govern ha participat en la taula de debat sobre la dimensió de defensa i seguretat, presidida pel president francès, Emmanuel Macron, i pel primer ministre noruec, Jonas Gahr Støre, en la qual també ha participat la primera ministra d’Islàndia, Kristún Frostadóttir, l’alta representant de la Unió Europea per als Afers exteriors i Política de Seguretat, Kaja Kallas i el secretari general del Consell d’Europa, Alain Berset, entre d’altres. La discussió ha girat entorn de la protecció dels processos democràtics de les ingerències i manipulacions de la informació a través de les xarxes socials.

Xavier Espot ha centrat la seva intervenció en la taula de debat en el compromís d’Andorra amb la pau i la democràcia, destacant els reptes actuals com la guerra a Ucraïna, les amenaces digitals, les ingerències en els processos electorals i el canvi climàtic. Un cop més, el cap de Govern ha reiterat el suport a qualsevol iniciativa diplomàtica centrada a aconseguir una pau duradora.

Espot ha subratllat la necessitat d’intensificar la cooperació europea en matèria de seguretat digital per a combatre la desinformació i protegir el debat públic, i ha insistit en la col·laboració econòmica i social per a reforçar la resiliència democràtica. Finalment, ha conclòs fent una crida a aprofundir la cooperació en els àmbits de la seguretat digital, econòmica i social, per a construir una Europa resilient i sobirana, on la pau i la democràcia siguin valors protegits i compartits per totes les nacions que la componen.

El format de la Cimera Política Europea permet als líders dels diferents països celebrar reunions bilaterals o multilaterals i tractar directament qüestions concretes. Així, el cap de Govern, ha pogut felicitar el primer ministre albanès, Edi Rama, per l’organització de la Cimera i per la seva recent victòria en les eleccions parlamentàries celebrades en aquest país.

Espot també ha pogut intercanviar al voltant de les relacions bilaterals i multilaterals amb els líders europeus aplegats a Tirana, entre els quals, el president francès i copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, el primer ministre britànic, Keir Starmer, la presidenta de la confederació helvètica, Karin Keller-Sutter, el primer ministre d’Àustria, Christian Stocker, el president del Consell de la Unió Europea, António Costa, i el secretari general del Consell d’Europa, Alain Berset, entre d’altres.

Durant la jornada de treball, ha mantingut una reunió bilateral amb la primera ministra de Liechtenstein, Brigitte Haas, amb qui ha tractat la cooperació econòmica que s’ha establert entre els dos països després de la missió econòmica celebrada a principis de maig. Durant la trobada els dos mandataris han compartit l’experiència de Liechtenstein des que pertany, fa 30 anys, a l’Espai Econòmic Europeu.

També ha mantingut una reunió amb el ministre d’Afers Exteriors de San Marino, Luca Beccari, en la qual han aprofundit sobre diferents matèries de col·laboració i reptes comuns i s’han instat a retrobar-se novament a Andorra d’aquí a poc més d’una setmana amb motiu de la celebració dels Jocs dels Petits Estats d’Europa.

La Comunitat Política Europea es reuneix dues vegades l’any per a coordinar els líders europeus en els reptes comuns. La 6a edició s’ha celebrat a la capital albanesa per a abordar des de la seguretat a la migració, passant per la competitivitat, i per a desenvolupar una visió comuna sobre el futur d’Europa. La pròxima edició, la setena, es durà a terme aquesta tardor a Dinamarca.