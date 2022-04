Escaldes descarta permetre més alçada al Clot d’Emprivat i mantindrà la mitja hora gratuïta d’aparcament

Els canvis que ha proposat el Comú d’Escaldes-Engordany als propietaris dels terrenys del Clot d’Emprivat per millorar l’urbanisme d’aquesta zona no preveuen en cap cas augmentar l’alçada dels edificis. Així ho ha assegurat la cònsol major, Rosa Gili, en una entrevista a RNA. Aleshores, la millora dependria de fer que a l’hora de construir una torre s’alliberés més espai a peu de carrer i que aquestes parcel·les s’agrupessin en un mateix lloc per crear un pulmó verd al centre de la parròquia.

Rosa Gili ha recordat que la revisió del Pla d’urbanisme aprovada el 2018 va permetre als edificis créixer en alçada a canvi d’alliberar el 15% a baix (un terreny que continua sent privat). El problema és que fins ara no s’havia fet una planificació per agrupar aquests espais per disposar d’una zona de gaudi públic més gran. El fet que estiguin disseminats tan sols permet “posar-hi un banc o una paperera”, exposa Rosa Gili.

La cònsol major ha explicat que el Pla d’urbanisme no es pot tornar a modificar fins al 2024 i, per tant, cal respectar els drets que aquest va donar als propietaris. En aquest sentit, ha indicat que treure edificabilitat als privats pot tenir “conseqüències nefastes” per al Comú, com ara demandes a la Batllia i indemnitzacions. És per això que ara el Comú d’Escaldes-Engordany ha proposat als privats una solució que milloraria la zona i que suposaria un benefici per a totes les parts: la ciutadania, el Comú i els privats. Rosa Gili ha apuntat que alguns propietaris veuen amb bons ulls aquest plantejament.

En l’entrevista, la cònsol major també ha reiterat que el Comú d’Escaldes-Engordany descarta eliminar la mitja hora gratuïta d’aparcament. Amb la mesura es vol ajudar l’economia de les llars del país i afavorir el civisme a l’hora d’aparcar, permetent que les persones puguin fer tràmits i gestions amb tranquil·litat.