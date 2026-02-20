Èric Rossell publica Negre sobre blanc, el seu àlbum debut

El pianista i compositor, Èric Rossell, presenta Negre sobre blanc, el seu primer treball discogràfic, un àlbum de piano sol que aposta per una expressió directa, nua i sense artificis. Després de l’avançament de “Claror”, que ja apuntava el caràcter del projecte, el disc es publica ara complet, desplegant un univers sonor coherent i profundament personal en un format concentrat de 24 minuts.
Format per nou peces —“Claror”, “Nit Blanca”, “Pau”, “Miratges”, “Desapareguda”, “A casa”, “Poques Paraules”, “Siluetes” i “Benvingut”—, el treball traça un recorregut emocional que oscil·la entre la llum i la introspecció. En poc més de vint minuts, Rossell condensa un discurs musical que defuig l’excés i reivindica la força de l’essencial. Cada composició funciona com un petit relat autònom, però alhora dialoga amb les altres en un equilibri subtil entre contrast i continuïtat.
Negre sobre blanc parteix d’una aparent senzillesa formal per a explorar una gran profunditat expressiva. El piano, com a únic instrument, esdevé el centre absolut del discurs i permet que cada nota, cada silenci i cada respiració adquireixin un pes narratiu propi. La brevetat del conjunt no respon a una voluntat de síntesi superficial, sinó a una aposta per la precisió: no hi sobra cap gest, no hi falta cap espai.
El títol del disc fa referència directa a les tecles del piano —negres sobre blanques—, una imatge que funciona també com a metàfora del procés creatiu: escriure una història sense paraules, dibuixar emocions amb el contrast entre ombra i llum. Aquest joc és present al llarg del disc, des de la llum continguda de “Claror” fins a l’atmosfera més nocturna i plàcida de “Nit Blanca”, passant per la serenitat de “Pau”, la fragilitat evocadora de “Desapareguda” o el caràcter íntim i proper d’“A casa”. Altres peces com “Miratges” i “Siluetes” suggereixen paisatges interiors canviants, mentre que “Poques Paraules” desplega un flux continu d’arpegis que crea un teixit sonor dens i vibrant, ple de moviment i energia subtil. El disc es tanca amb “Benvingut”, una composició que funciona com a obertura simbòlica a una nova vida.
Lluny de qualsevol voluntat d’exhibició tècnica, Negre sobre blanc posa el focus en el tempo, en l’espai sonor i en la qualitat del silenci. Rossell concep la música com un espai compartit, obert i accessible, on el piano no serveix per a concloure un discurs sinó per a suggerir-lo. Amb aquest debut, Èric Rossell presenta una proposta sòbria i honesta, que convida a aturar-se i escoltar amb atenció. Negre sobre blanc ja es pot escoltar i comprar a les principals plataformes digitals i en format físic es pot comprar en vinil a la web del segell www.semmrecords.com.