El CCAU aprova un pressupost d’11,1 milions d’euros per al 2026

El ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) ha aprovat aquest dijous el pressupost per a l’exercici 2026 que s’eleva a 11.093.539,92 €, xifra que suposa un 8,76% més que el de l’any anterior i que s’explica principalment per l’ingrés d’un 20% extraordinari del Fons de Cooperació Local (200.000 €), per l’increment d’un 12% (250.000 €) de l’aportació del departament d’Educació, sobretot per a fer front a l’augment de beques de menjador escolar, per una aportació extraordinària del pla d’accessos a nuclis i per l’avançament d’una de les obres previstes del Pla d’Obres i Serveis, que suposarà la renovació de l’ascensor de l’edifici principal del Consell i millores en l’accessibilitat, entre d’altres. El Consell també preveu, aquest any, adquirir un vehicle nou per a transport adaptat, un servei que es presta a través de l’empresa pública IAUSA.
El pressupost ha tirat endavant amb els vots a favor de l’equip de govern i del grup d’Esquerra, l’abstenció de la CUP i el vot contrari del PSC. Novament, tres àrees concentren una mica més de la meitat del pressupost comarcal: educació (21,95%), serveis socials (17,87%) i accessos a nuclis (13,12%).
De tot el pressupost, pràcticament el 90% està finançat pels convenis, acords, transferències i subvencions d’altres administracions, principalment la Generalitat, de la qual prové el 79,80% dels ingressos, mentre que la resta fins al 95% procedeixen de la Diputació de Lleida i els ajuntaments, i el 5% restant de taxes de prestació de serveis i lloguers. La part de pressupost que no està finançat, que és d’1.153.425,12 € (un 10,40%), es destina principalment a sustentar els serveis d’administració general, econòmica i fiscal de l’ens, i correspon de forma gairebé exacta a l’import del Fons de Cooperació Local ordinari (1.203.766,74 €), de manera que no hi ha pràcticament marge per a altres inversions o actuacions.
Precisament durant el ple s’ha tornat a posar de manifest la situació greu que travessen els consells comarcals, amb molta delegació de competències tant per part dels diversos departaments de la Generalitat com d’ajuntaments, però amb escassetat de recursos econòmics en la majoria d’àrees per a executar-les en condicions. Tot plegat porta els ens comarcals a reclamar que es dobli el Fons de Cooperació Local, que s’arribi a un finançament del 100% especialment en les àrees de serveis d’atenció a les persones, que es puguin estabilitzar i consolidar llocs de treball, i que es reformuli un model basat principalment en subvencions anuals que comporta una càrrega administrativa desproporcionada, a més de la necessitat d’avançar en un marc de relacions més sòlid, de col·laboració i cooperació més equilibrada.
Un altre dels punts destacats del ple d’aquest dijous ha sigut el posicionament unànime de tots els grups comarcals per a reclamar al Govern de la Generalitat que la nova Regió d’Emergències que s’ha creat a la zona del Pirineu s’anomeni Regió d’Emergències de l’Alt Pirineu i inclogui així totes les comarques de l’àmbit veguerial de l’Alt Pirineu, i que la seva seu sigui a la comarca de l’Alt Urgell, que ja alberga la direcció territorial del Departament d’Interior i Seguretat Ciutadana.