Encamp construirà un nou parc infantil, un skate parc i pistes de petanca al Pas de la Casa

El Comú d’Encamp ha donat avui llum verda a l’inici de la licitació per a la construcció d’un nou parc infantil al Pas de la Casa, que tot i que inicialment estava previst construir-lo a l’altre costat del riu, finalment es farà a la zona de l’antiga duana.

La cònsol major, Laura Mas, ha explicat que el parc infantil es complementarà amb un nou skate parc i la creació de varies pistes de petanca, creant una zona lúdica que estarà distribuïda en dos nivells. Inicialment es preveu una dotació de 170.000 euros, que s’ampliarà fins a 250.000 euros per realitzar el projecte del parc infantil. Aquesta inversió permetrà també que l’actual parc infantil de l’avinguda del Consell General es pugui cobrir per ser utilitzat durant els mesos de mes fred “donant resposta a la demanda dels veïns per poder gaudir d’una zona de lleure també durant els llargs mesos d’hivern“.

Sentència del TC referent a la cessió del 0% per a la construcció d’habitatge de lloguer

En el marc del Consell de Comú també s’ha informat de la recent sentència del Tribunal Constitucional que desestima el recurs i confirma la constitucionalitat de la Llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments de finques urbanes i de millora del poder adquisitiu, que permet als comuns rebaixar fins al 0% la cessió de terreny obligatòria d’aquelles construccions destinades a lloguer. El Comú d’Encamp va ser el primer a aprovar aquesta mesura el passat mes de gener.

El cònsol menor, Jean Michel Rascagnères, ha indicat que “estem convençuts que és una bona mesura per fomentar l’habitatge de lloguer de nova construcció” i que per tant revertirà positivament en la parròquia d’Encamp no només ampliant-ne l’oferta sinó també la qualitat de l’habitatge que desitgem en una parròquia residencial com la nostra.

Per la seva part, des del Partit Socialdemòcrata, s’ha insistit que aquestes mesures “no garanteixen que els lloguers siguin a preus assequibles, malgrat l’esforç del Comú”. En aquest punt, el conseller David Rios ha al·legat que el fet que només Encamp i la Massana s’hagin adherit a la possibilitat de reduir la cessió de sòl fins al 0% és “indicador que no és una bona mesura”, i ha defensat que la corporació necessita els diners als que està renunciant amb aquesta mesura per tirar endavant d’altres projectes d’interès per a la parròquia. Així, ha recordat que el Comú va tancar l’exercici 2020 amb un dèficit de 3,5 milions. Rios ha insistit que caldria haver posat alguna limitació a nivell de preus de lloguer en l’ordinació que va aprovar el Comú, ja que tal com està no es garanteix que es posin al mercat al preu reduït que reclama bona part de la població. Amb l’ordinació aprovada per Encamp, el promotor “és lliure de posar el preu que li convingui” i només està obligat a mantenir els habitatges en règim de lloguer per 10 anys, després pot vendre la construcció.

Els socialdemòcrates consideren que és una mesura a mitjà i llarg termini, però “el problema de l’habitatge és real avui en dia i hi ha d’altres mesures a aplicar si realment els preocupa l’accés a l’habitatge”. Així, Rios ha defensat que calen mesures immediates, “i més en el context de pandèmia”. D’aquesta manera, ha posat l’exemple de bonificacions fiscals per a aquells propietaris que tinguin llogats els seus pisos segons uns preus de referència i ha assegurat que si es plantegessin altres opcions a nivell de Comú “hi posaríem tots els esforços perquè és un tema que ens preocupa moltíssim”, ha defensat el representant socialdemòcrata.

400.000 euros en manteniment de voravies i es començarà pel carrer del Pedral i del Mirador

Entre els punts informats, relatius als acords de les juntes de govern, la cònsol major, Laura Mas ha destacat l’adjudicació dels treballs per la reforma i manteniment de les voravies, inclòs en el pla de manteniment i embelliment de la parròquia, i que comptarà amb les primeres actuacions al carrer del Pedral i del Mirador. S’ha adjudicat un total de 400.000 euros, 240.000 € a l’empresa Construccions la Neu i 160.000 € a l’empresa Sideco SL.

Treballs de millora a la piscina del Complex Esportiu d’Encamp

Laura Mas ha explicat que s’han adjudicat els treballs d’impermeabilització de les piscines del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp, una inversió de manteniment que ja és va preveure en pressupost d’enguany “per seguir millorant les instal·lacions esportives“. Les obres de manteniment s’han adjudicat a l’empresa Locubsa per un import de 382.565,65 euros i està previst que es realitzin a principis de juliol.

Vall del Madriu-Perafita-Claror

La sessió del Consell de Comú ha aprovat dos convenis de col·laboració amb el Ministeri de Cultura i Esports del Govern d’Andorra i la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror. Un d’ells inclou els termes de la col·laboració entre totes les entitats, i l’altre conveni inclou les clàusules relatives al programa integral de conservació i revaloració del jaciment de la Farga.