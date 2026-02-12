Andorra i Espanya reforcen la cooperació en l’àmbit financer i econòmic

La secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Lorena Jordana, ha mantingut aquest matí de dijous una reunió de treball amb la secretària General del Tresor i Finançament Internacional del Govern d’Espanya, Paula Conthe. La trobada s’emmarca en el diàleg institucional regular entre Andorra i Espanya en matèria financera i econòmica, i ha permès abordar diversos àmbits estratègics d’interès comú vinculats a l’agenda europea, la integració financera i l’estabilitat macroeconòmica. La reunió ha posat de manifest l’excel·lent relació bilateral entre Andorra i Espanya, així com la voluntat compartida de continuar aprofundint la cooperació institucional en l’àmbit financer i econòmic.
Les dues delegacions han analitzat l’estat d’avançament del procés d’aprovació de l’Acord d’Associació entre Andorra i la Unió Europea, actualment en la seva fase final en el si del Consell de la UE. En aquest context, s’ha abordat el desplegament progressiu del Protocol de Serveis Financers i del projecte de desenvolupament d’una futura Llei de fons d’inversió, alineada amb els estàndards europeus en matèria de gestió d’actius. També s’ha destacat la importància de mantenir una cooperació tècnica fluïda amb les autoritats competents, inclosa la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
La reunió també ha servit per a intercanviar impressions sobre l’evolució recent dels mercats de deute sobirà i les perspectives de finançament en el context europeu actual. La secretària d’Estat ha compartit les línies generals de la planificació financera d’Andorra per al període 2026–2027, entre les quals s’inclouen les operacions de gestió i refinançament del deute públic.
En aquest sentit, s’ha destacat la solidesa de les finances públiques andorranes, amb superàvits recurrents i un nivell de deute contingut, així com el compromís del Govern amb una estratègia de finançament prudent i alineada amb els objectius de sostenibilitat. Ambdues parts han coincidit en la importància de mantenir una lectura atenta de les condicions de mercat i del calendari òptim per a futures emissions.
En el marc de la reunió, també s’ha fet referència a la participació d’Andorra al Fons Monetari Internacional (FMI), així com al desenvolupament de l’Acord Marc amb el Banc Europeu d’Inversions (BEI), que ha permès activar noves vies de finançament i cooperació tècnica. Així mateix, s’ha posat en relleu el caràcter ordenat i exitós del procés d’adhesió d’Andorra, en els darrers anys, a diverses institucions financeres internacionals, valorant positivament l’esforç de convergència institucional i reforç dels marcs macroeconòmics i regulatoris del Principat.