Els projectes musicals andorrans podran participar en la 34a edició del Mercat de Música Viva de Vic

El Ministeri de Cultura i Esports i l’organització del Mercat de Música Viva de Vic (MMVV) han arribat a un acord pel qual la direcció artística d’aquesta fira musical escollirà una proposta andorrana per sumar-se al prop de 70 propostes que formaran la programació de l’edició d’enguany.

Així, s’ha obert un període de presentació de candidatures per a la selecció de músics, espectacles i projectes musicals per actuar en la 34a edició que se celebrarà del 14 al 17 de setembre.

El termini per presentar les propostes artístiques musicals acaba el 31 de març del 2022. Els aspirants trobaran els requisits de presentació dels projectes a www.cultura.ad. El Ministeri de Cultura donarà suport al projecte andorrà seleccionat per la direcció artística del MMVV assumint les despeses de desplaçament i estada a Vic.

El Ministeri de Cultura i l’organització del Mercat de Música Viva de Vic exploren diferents àmbits de col·laboració per oferir noves vies de suport al sector musical andorrà. Aquest mercat musical és un aparador proper de prestigi per impulsar nous projectes musicals, fomentar la contractació d’espectacles i per compartir coneixements i experiències entre professionals del sector.