Nova mort per coronavirus al Sant Hospital de la Seu d’Urgell

La Fundació Sant Hospital ha notificat aquest dimarts una nova defunció per coronavirus. És l’onzena mort que es produeix a la Seu d’Urgell des de l’inici, l’agost passat, de l’actual segona onada de la pandèmia.

Aquest fet, tanmateix, coincideix amb la confirmació de la tendència general a la baixa pel que fa als principals indicadors d’evolució de la Covid-19. Avui, a l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu, el risc de rebrot se situa a 819 punts (-176), després que ahir dilluns ja va situar-se per sota del miler. I, per primer cop els darrers dies, la taxa de la reproducció del virus ja està per sota del límit recomanat d’1; concretament, a 0,99 (-0,24).

Al conjunt de l’Alt Urgell, ambdues dades també baixen i ara estan respectivament a 614 i a 0,92; a la regió de l’Alt Pirineu i Aran, se situen a 639 i a 1,07; i pel que fa a la mitjana de Catalunya, està a 405 i a 0,76. En aquest sentit, ara mateix la gran majoria de municipis catalans ja han aconseguit situat la Rho7 per sota del límit d’1 (nivell verd), segons el mapa actualitzat del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Quant al percentatge de nous positius, a l’Alt Urgell és ara del 10,88%; a la regió pirinenca, del 9,93%; i a Catalunya, del 8,74%.

Tot i això, a l’ABS de la Seu encara hi ha 116 casos actius de coronavirus, dels quals 12 romanen al Sant Hospital (dos d’ells ingressats les darreres hores) i els 104 restants estan aïllats als seus respectius domicilis (6 de nous). Els contactes directes no positius confinats són ara 358 (+18).