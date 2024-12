Els conductors de Coopalsa amenacem amb una vaga per les “males condicions laborals”

Un autobús de Coopalsa prestant el servei a la seva línia (AndorraDifusió)

Els xofers de transport públic de Coopalsa amenacen d’anar a la vaga si no es retorna a les condicions laborals de fa uns mesos: horaris intensius, entre altres aspectes, a més de millores necessàries, com un entorn adequat de treball. Ara, entre torns deambulen fins que no han de tornar a posar-se darrere el volant i l’empresa no els brinda un lloc adequat on estar.

Permanències de més d’onze i dotze hores, amb tres torns de treball diferents en una sola jornada i un dia de festa a la setmana. Aquestes són algunes de les condicions que denuncien els delegats del comitè d’empresa de Coopalsa que els han portat al límit. Tenen clar que si no es resol la situació aniran a la vaga.

Aquest dijous han estat al Ministeri de Treball amb la seva advocada i els representants administratius i legals de l’empresa, en un acte de conciliació que no ha resultat com esperaven. Segons publica AndorraDifusió, només han aconseguit que l’empresa els reconegui 10 minuts dels 15 que inverteixen a fer el canvi de torn a les parades i que ara no se’ls computava com a treball.

Nicolas Sarmiento, membre del comitè d’empresa de Coopalsa expressa que no poden tenir un bon descans amb aquestes condicions: “La tasca de conductor és de risc i de molta responsabilitat perquè transportem persones”, afegeix.

Representen 74 treballadors del centenar de xofers que cobreixen totes les línies d’autobús interurbà, excepte les que fan la ruta Escaldes-Sant Julià operades per Nadal.

Els treballadors consideren que “l’empresa estalvia diners amb aquesta política i no es preocupa del benestar dels conductors”. Segons afirmen, fa més de deu anys que tenien unes condicions acceptables pel que fa als horaris. També cerquen millores com lavabos i un àrea comuna de descans. Ara han d’esperar la mesa d’arbitratge que haurà de valorar si realment se’ls ha modificat substancialment el contracte de treball.