Espècies en perill d’extinció: La Foca Monjo del Mediterrani

Un exemplar de Foca Monjo del Mediterrani (Sostenible o Sustentable)

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?

Dediquem l’espai de la setmana a un animal en via d’extinció i vulnerable a Europa, és a dir, en perill crític. Ens referim a la Foca Monjo del Mediterrani, també coneguda com a foca mediterrània, foca caputxina, foca frare, llop marí, bou marí, vaca marina, vedell marí o vell marí (Monachus monachus). És una espècie de mamífer pinnípede de la família dels fòcids. El 2015 s’estimava que sobrevivien menys de 700 individus. Qui sap el nombre que hi ha en l’actualitat.





Per Sostenible o Sustentable