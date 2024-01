El sector financer aporta un 14% del Valor Afegit Brut andorrà de forma directa i un 19% incloent l’efecte indirecte

Esther Puigcercós, directora general d’Andorran Banking (andorrabanking.ad / arxiu)

Andorran Banking, a través de la seva plataforma Andorran Banking Observatory, ha elaborat un nou informe preparat per un tercer independent, en concret pel Departament de Regulació i Governance del sector financer de KPMG Madrid, on s’estudia i analitza el paper essencial del sector financer en l’economia andorrana.

Una de les principals conclusions de l’estudi és l’important pes que representa el sector financer en l’economia i el quantifica en un 19% tenint en compte l’aportació directa i indirecta del sector al Valor Afegit Brut (VAB). El sector financer a Andorra té un pes important en la economia com tenen altres places financeres com Luxemburg, Liechtenstein, Mònaco o Suïssa.





Impacte del sector en la creació de riquesa (VAB/PIB)

El VAB, o dit en altres paraules, la quantitat d’euros que produeix el sector financer de forma directa és de 357 milions d’euros el 2021, segons publicació del departament d’Estadística del Govern d’Andorra. KPMG ha estimat l’efecte multiplicador del sector financer en el VAB d’Andorra. Per cada euro de VAB generat pel sector financer, s’estima que es generen 0,3 € de VAB en la resta de sectors de l’economia. Això suposa que el VAB directe i indirecte generat pel sector assoleixi aquest 19% del VAB total.

Així mateix el VAB mitjà per persona treballadora del sector financer és 3 vegades superior al VAB mitjà de l’economia andorrana a 31 de desembre del 2021.





Sector dinamitzador

S’impulsen sectors productius i estratègics del país amb operacions de finançament que a 31 de desembre del 2022 sumaven 4.877 milions d’euros. El finançament cap als ciutadans i empreses, en les darreres dues dècades, ha acompanyant el desenvolupament econòmic i social d’Andorra. També el sector financer dona suport econòmic a través d’ajudes i patrocinis al tercer sector.





Sector creador de llocs de treball

El sector genera ocupació qualificada i permanent i la seva aportació en termes de nombre de persones treballadores i massa salarial revesteix especial rellevància. El sector financer representa el 4,5% del total de persones treballadores de l’economia andorrana a 31 de desembre del 2022, mentre que la seva aportació a la massa salarial total ascendeix al 10%, durant els últims 5 anys analitzats.

KPMG ha realitzat una estimació de l’efecte multiplicador que té el sector en la resta de llocs de treball. Enfront al 4,5% de llocs de treball generats de forma directa, que són 1.716 persones treballadores, s’estima que es generen un total de 1.544 llocs de treball indirectes, assolint el 7,8% del total de llocs de treball a Andorra.





Impulsor de la transformació digital del país

La digitalització i la tecnologia han esdevingut factors fonamentals en l’evolució del sector bancari. Aquests factors, segons l’informe, han revertit a la ciutadania i a les empreses en forma de millora de l’accessibilitat als serveis prestats, a l’optimització dels processos interns de les empreses o al coneixement que es té del client, entre molts d’altres.





Aportació a les finances de l’Estat

Les tres entitats bancàries generen ingressos fiscals rellevants per al sector públic. Els impostos recaptats pel Govern i els Comuns representen al voltant del 2% del PIB d’Andorra, fet que demostra la contribució recurrent i continuada del sector a l’Administració pública.

El sector és un aportador net a les finances de l’Estat. Els impostos directes pagats per les entitats bancàries els darrers 5 anys han estat de 90 milions d’euros. Els bancs aporten una mitjana del 17,8% del total d’impostos directes recaptats pel Govern.

En definitiva, aquest estudi econòmic posa de relleu la importància del sector financer en l’economia productiva i pròspera del país. Segons Esther Puigcercós, directora general d’Andorran Banking “el sector continua i vol continuar sent un dels motors econòmics d’Andorra, per a sostenir els projectes de caràcter públic i estratègic, acompanyar a les empreses i famílies en els desafiaments que afronta la societat com són la transformació verda i digital de l’economia, continuar participant amb les finances públiques, entre d’altres. Per tant, és d’interès disposar de les condicions perquè el sector financer pugui continuar aportant aquesta contribució al país, especialment rellevant en el marc de l’Acord d’Associació”.





Sobre Andorran Banking

Fundada l’any 1960, Andorran Banking agrupa les entitats bancàries d’Andorra, representa els seus interessos, vetlla pel compliment de les bones pràctiques bancàries i impulsa iniciatives orientades a la millora dels estàndards tècnics del sector.

L’Andorran Banking Observatory és una plataforma creada a finals del 2019 que té com a missió elaborar informes periòdics sobre temàtiques d’interès per a donar a conèixer a la societat les activitats que duu a terme la banca andorrana i les tendències del sector bancari en general.

Es pot trobar l’informe econòmic a l’apartat de Publicacions del web d’Andorran Banking en el següent enllaç https://www.andorranbanking.ad/aba-research/observatory/