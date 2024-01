Usuaris d’Integra Pirineus visiten l’Ajuntament de la Seu

Visita dels usuaris d’Integra Pirineus a l’Ajuntament de la Seu (Aj. la Seu)

Ahir dimarts l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i la tinent d’alcalde d’Acció Social i regidora d’Educació, Christina Moreno, van rebre a l’Ajuntament una quinzena de persones que formen part de dos programes d’inserció (programa MAIS i programa SIOAS) que gestiona Integra Pirineus.

Barrera i Moreno els va donar la benvinguda, i els van mostrar diversos espais de l’edifici consistorial, així com els vestigis arquitectònics que hi ha al seu interior com l’església de Sant Eulàlia, l’hospital o l’església de Sant Francesc, entre d’altres estructures històriques.

Seguidament, els usuaris i usuàries d’Integra Pirineus van rebre les explicacions per part de diferents treballadors municipals sobre els tràmits que es poden fer a l’Ajuntament de la Seu, tant de manera presencial com online, com fer-los, possibilitats d’identificació digital o les formes de comunicació de l’Ajuntament amb la ciutadania.

També se’ls va explicar com poder accedir als processos de selecció que convoca l’Ajuntament en els perfils que els hi poden interessar.

Val a dir que aquest col·lectiu que ha visitat l’Ajuntament de la Seu són persones adultes amb discapacitat i/o malaltia mental i persones en situació de vulnerabilitat.