El Raonador del Ciutadà ha constatat dificultats afegides per les persones temporeres que miren d’abandonar el país aquests dies.

Segons ha pogut saber i així s’ha fet constar, alguns dels treballadors temporers que s’han vist obligats a marxar del país abans del previst, es troben ara amb l’amenaça per part de diverses immobiliàries, de no retornar els dipòsits dels lloguers si no abonen prèviament la totalitat dels mesos pactats en el contracte d’arrendament.

En un moment en què el govern parla de coresponsabilitat, i tenint en compte que aquestes persones han de deixar el país per força major, des de la Institució es lamenta profundament aquesta mena de comportaments que només busquen el lucre en un moment complicat per a tothom.

D’altra banda, s’han començat a recollir queixes de persones a qui s’ha rescindit el contracte laboral malgrat les indicacions del govern de mirar de protegir els llocs de treball.

Tots aquests casos, tant dels temporers, com de les persones a qui s’està presumptament rescindint el contracte laboral sense motiu, s’estan compilant – amb totes les dades i documentació pertinent- per tal que el govern en pugui fer un seguiment i no els deixi desemparats.

Els propers dies, a més, el Raonador contactarà directament amb les immobiliàries denunciades per tal que es posin en línia amb les directives de Govern.

Es recorda que a més dels canals habilitats per l’executiu, la institució està oberta per rebre les demandes i neguits de tota la ciutadania.

Les consultes són sempre CONFIDENCIALS i GRATUÏTES.

Recordem els canals oberts de la Institució a disposició de la ciutadania.

Telèfon: 00376 810585 ( de les 08.00 h a les 14.00 h)

Contestador: 00376810585 (24/24)

www.raonadordelciutadà.ad

(formulari de queixa a disposició de les persones usuàries a la web de la institució)

També a través del correu electrònic:

raonadordelciutada@andorra.ad

O de les xarxes socials obertes al públic general:

Facebook: @raonador

Twitter: @raonador

Instagram: @raonador

Totes les demandes seran ateses.

En cas de no poder accedir de cap altra manera:

Les oficines del Raonador estan situades al carrer Dr. Vilanova 15-17, Nova Seu del Consell General, planta (-5), d’Andorra la Vella. Cal demanar cita prèvia.