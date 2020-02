A la reserva d’esmena ja anunciada sobre el projecte de variant de la Massana, el grup socialdemòcrata també traslladarà al Consell General els debats sobre destinar més recursos al servei d’Atenció Domiciliària per ampliar el nombre de treballadors i al departament d’Estadística per afrontar els reptes i compromisos que comporta la gestió pública i l’acord d’associació amb la Unió Europea.

Sí que s’ha acceptat, però, una partida per als estudis de creació d’un parc tecnològic que faciliti l’arribada d’empreses.

Pel que fa a la proposta de deixar a zero la partida per als estudis del projecte de l’heliport nacional, finalment s’ha tancat eliminant l’import per al 2022 i deixant el previst per al 2021, per la qual cosa no s’ha d’aprovar en aquest pressupost. Així ho han plantejat des dels grups de la majoria.

Des de l’altre grup de l’oposició, Terceravia+UL+I ha explicat que s’esperaran a tenir l’informe definitiu per decidir si presenten reserves d’esmena.

Ara el Govern té temps per incorporar les esmenes al pressupost, abans de retornar-lo al Consell General. El debat del pressupost serà finalment el 27 de febrer.