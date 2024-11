El Programa Estadístic anual incorporarà 7 noves activitats estadístiques el 2025 i n’oferirà un total de 217

La reunió del Consell Andorrà d’Estadística (SFGA)

El Consell Andorrà d’Estadística, presidit per la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha aprovat avui dimarts el nou Programa estadístic 2025 que conté 217 activitats estadístiques, i que demà se sotmetrà a l’aprovació del Govern. Es preveu que un cop finalitzat el Programa 2025, el grau de desplegament acumulat del pla estadístic 2022-2025 sigui del 100% ja que a les 228 activitats aprovades per Llei a l’any 2022, se n’hi han afegit dues de noves: una al Programa 2024 i una altra al 2025, sumant un total de 230 activitats (la diferència de xifres respecte les 217 activitats i les 230 del Pla estadístic anual rau en la periodicitat: certes activitats es fan de manera anyal o bianual, etc.).

S’inclouran en aquest programa 2025 les activitats estadístiques sobre les filials de les empreses, un índex de cost laboral harmonitzat, un balanç energètic, una enquesta a la joventut, un model genèric del procés estadístic (GSBPM) i un model genèric de la informació estadística (GSIM).

S’afegirà com a nova activitat, a més, el Registre Energètic Nacional (REN), l’eina que centralitzarà tota la informació sobre els fluxos energètics d’Andorra que donarà compliment al que estableix la llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc).

La Llei de la funció de l’estadística pública disposa que els plans d’estadística s’han de desenvolupar i concretar mitjançant programes amb vigència anual. Alhora, la Llei 13/2022, del Pla d’estadística 2022-2025 regula els requisits d’inclusió d’activitats en els programes estadístics anuals.

El Consell Andorrà d’Estadística és un òrgan de caràcter consultiu, de participació social d’informants, productors i usuaris de les estadístiques públiques d’Andorra, que assisteix les institucions i els òrgans del Sistema estadístic del Principat per a la millor governança de l’estadística oficial d’Andorra.

Es reuneix en sessió ordinària, almenys una vegada l’any, i està composat actualment per divuit membres, amb la presidència que recau a la Ministra Conxita Marsol, responsable d’Estadística. Hi participa el Director del Departament d’Estadística com a secretari, un funcionari del mateix departament com a secretari d’actes i 15 representants dels Sistema estadístic (Consell General, Comuns, Govern, Autoritat Financera Andorrana (AFA), Parapúbliques, Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS), Confederació dels sindicats, Confederació Empresarial Andorrana (CEA), l’Agència de Protecció de Dades Personals (APDA), Andorra Recerca i Innovació (AR+I), el Centre de Recerca Sociològica d’Andorra Recerca i Innovació, usuaris, comunitat científica, societat civil i enquestats.