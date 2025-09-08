Càstig massa gran per a un bon FC Andorra a Ipurúa (2-0)

L’FC Andorra d’Ibai Gómez ha tingut les seves opcions d’arrencar algun punt a Ipurúa, al camp de l’Eibar, aquest dilluns, però el porter local i els pals, ho han fet impossible. El partit ha començat disputat i amb molts contactes, prova d’això han estat les tres targetes grogues en el primer quart d’hora, dues per als bascos (Corpas i Aleix Garrido) i Gael Alonso per als andorrans.
El jugador basc dels tricolors Olabarrieta ho ha provat al minut 18, però l’esfèrica ha acabat a les mans del porter eibarrès, Magunagoitia. Al minut 23, l’àrbitre ha xiulat un penal a favor de l’Eibar, que el VAR ha tirat enrere per fora de joc inicial dels bascos. Tres minuts després l’àrbitre ha xiulat un altre penal a favor de l’Eibar i aquesta vegada ha estat Nico Ratti qui s’ha disfressat de súper heroi i ha aturat la pena màxima dels bascos. A les acaballes de la primera part, Lauti, ha estat a punt d’avançar els andorrans, però el porter Magunagoitia ha fet una molt bona intervenció. Amb el 0-0 s’ha arribat al descans.
A la segona meitat, en el minut 53, Cubero ha avançat l’Eibar amb un gol que ha estat una autèntica galleda d’aigua freda per als andorrans, però els jugadors d’Ibai Gómez s’han refet i en el 69 el coreà Minsu Kim ha estat a punt de posar la igualada en el marcador. En el minut 77, els andorrans enviaven la pilota al pal i veien com la crueltat era màxima perquè dos minuts després, Javi Martínez, eixamplava diferències per als bascos en el minut 79. El gol ha deixat fred a un equip andorrà que ja no ha pogut fer res més per a acostar-se en el marcador, acabant el matx amb el 2-0 final.
El proper partit de l’FC Andorra serà aquest proper diumenge, 14 de setembre, a Encamp, a les 14 hores, contra el Córdoba.