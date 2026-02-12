El preu unitari de les exportacions, el passat novembre, va tenir una variació positiva del +3%. El de les exportacions va caure un -10,6%

El preu unitari de les importacions, en termes generals, i en el mes de novembre de 2025 en particular, ha experimentat una variació positiva del +3,0% en relació amb l’any anterior. Si es compara amb el mes passat, el preu de les importacions augmenta un +3,5%. En el mateix període, el preu de les exportacions ha caigut un –10,6% en relació amb l’any anterior. En comparació amb el mes anterior, el preu de les exportacions presenta una variació negativa del –2,5%.
En termes interanuals i segons els grups d’utilització, el preu dels béns de consum augmenta un +3,1%, el dels béns de capital creix un +11,4% i el dels béns intermedis experimenta una variació negativa del –0,6%.
Segons la Classificació Unificada del Comerç Internacional (CUCI), en les importacions destaquen els augments en el preu unitari de grups com “Productes químics i similars” (+16,8%) i “Articles manufacturats classificats principalment segons la primera matèria” (+4,5%). En canvi, el preu unitari de grups com “Matèries en brut no comestibles (excepte combustibles)” (–24,3%) o “Olis, greixos i ceres d’origen animal i vegetal” (–17,2%) mostra una tendència negativa en comparació amb fa 12 mesos.
Pel que fa al conjunt de zones geogràfiques, al novembre del 2025 destaca l’evolució dels preus unitaris de les importacions provinents de “Resta del món + Gran Bretanya”, que han caigut un –8,6%. Les altres agrupacions presenten una tendència positiva, i sobresurt el preu de les importacions procedents de França, que ha registrat un increment del +6,8% respecte al mateix mes de l’any anterior.