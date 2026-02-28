El músic pirinenc, Artur Blasco, rebrà el Premi Enderrock d’Honor

La revista Enderrock homenatjarà enguany Artur Blasco amb la concessió del Premi Enderrock d’Honor, la màxima distinció del jurat en els Premis Enderrock, organitzats per la publicació de referència de la música en català. El lliurament de guardons es durà a terme amb una doble gala, els dies 25 i 26 de març a l’Auditori de Girona i, enguany, reconeixeran de manera particular diverses “figures cabdals de la música catalana per la seva aportació artística i el seu impacte sostingut en el temps”, tal com han avançat des de l’organització.
Pel que fa a Artur Blasco, des d’Enderrock han explicat que amb aquest premi especial volen reconèixer “la seva tasca imprescindible en la recuperació de l’acordió diatònic al Pirineu i en la preservació del cançoner de tradició oral de les comarques de muntanya”.
De l’extensa i fructífera trajectòria del musicòleg d’Arsèguel, de 92 anys, n’han volgut destacar que és “l’impulsor de 50 edicions de la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu” -el cinquantè aniversari del festival es va celebrar aquest estiu passat- “i fundador del Museu de l’Acordió d’Arsèguel”. També elogien el fet que “Blasco ha dedicat més de mig segle a documentar i difondre el patrimoni musical català, una feina que culmina amb la col·lecció A peu pels camins del cançoner“.