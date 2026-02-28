L’àrea d’autocaravanes de la Seu consolida el seu èxit i registra un creixement sostingut any rere any

L’àrea d’autocaravanes de la Seu d’Urgell s’ha convertit en un motor turístic important per al municipi. Segons el balanç d’activitat, l’equipament ha experimentat un creixement espectacular gràcies a la reorganització de l’espai portat a terme a l’estiu de 2023. Si s’analitza la sèrie històrica, l’evolució és clarament ascendent. L’any 2025 s’ha tancat amb una nova fita positiva, assolint un augment del 7,35% respecte a l’exercici 2024, i superior al 30% des de 2023, el que demostra la plena consolidació i bona reputació de la instal·lació dins del sector del caravàning.
Un equipament obert els 365 dies de l’any
L’àrea de la Seu destaca per oferir serveis de qualitat que atrauen un perfil de visitant fidel i exigent. La instal·lació compta amb:
- Connexió elèctrica i il·luminació a tot el recinte.
- Punts de subministrament d’aigua potable.
- Sistemes de buidatge d’aigües grises i negres.
- Ubicació estratègica a prop del centre històric i comercial.
L’espai funciona durant tots els dies de l’any, amb l’única excepció de la Festa Major, període en què s’ocupa per a la programació festiva i es tanca al públic durant 10 dies.
Més enllà de la gestió directa, l’activitat de l’àrea representa una injecció econòmica per a la ciutat. Segons els càlculs municipals:
- Ingressos directes: L’ús i pernoctació a l’àrea ha generat uns ingressos l’any 2024 de 47.307€. amb 4.246 usuaris, mentre que a l’any 2025 han estat de 53.296,50€, amb 4.558 usuaris.
- Impacte econòmic local: Es calcula que la despesa dels autocaravanistes en comerços, restauració i serveis de la Seu d’Urgell representa un impacte l’any 2024 de 305.712€ i l’any 2025 de 328.176€.
Pel que fa al perfil del visitant, l’àrea s’ha consolidat com un punt de referència en les rutes nacionals i internacionals. Tot i la gran diversitat de procedències, les nacionalitats més freqüents són Espanya, França, Alemanya i Anglaterra, un visitant que valora especialment la seguretat de l’entorn i la qualitat dels serveis oferts.
Amb aquestes dades, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell referma la seva aposta per aquest model de turisme sostenible i de qualitat, que genera una dinàmica de consum constant durant tot l’any i posiciona la ciutat com a referent al Pirineu.