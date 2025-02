93 anys del naixement de Johnny Cash

Un 26 de febrer de 1932, ara fa 93 anys, naixia Johnny Cash, a Kingsland, Arkansas. Sens dubte és un dels gegants del country. Després d’una infància dissortada i d’extrema pobresa, el 1955 va fitxar per Sun Records, la discogràfica que sent dirigida per Sam Phillips havia llançat a l’estrellat a Elvis. En aquells anys va editar cançons com ‘Cry cry cry’, ‘Hey porter’, ‘I walk the line’ i ‘Folsom Prison blues’. El 1958 va publicar el primer àlbum per a Columbia, “The fabulous Johnny Cash”, amb el qual obria una nova etapa, clarament orientada cap al country (a Sun Records es movia al rock and roll i el hillbilly).

La seva carrera va estar plena de alts i baixos, amb molts períodes dedicats a les gires i amb Cash completament atrapat per les drogues, cosa que no li va impedir tenir els seus propis xous televisius. El 1994 va iniciar l’enregistrament de la sèrie d’àlbums “American recordings” amb producció de Rick Rubin, que li donarien nova projecció mundial. Va seguir en actiu fins a la seva mort el 2003.

Font: EfeEme.com