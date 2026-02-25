El Govern licita, de nou, la fase més important de la rehabilitació de l’antic Hotel Casamanya

Per tal de poder tirar endavant la segona fase de rehabilitació de l’antic Hotel Casamanya d’Ordino, el Consell de Ministres ha aprovat una nova licitació del projecte. Amb aquesta segona licitació s’han fet petits reajustaments del projecte inicial per tal d’abaratir-ne el cost. Aquesta licitació s’ha aprovat després de l’entrada en vigor del Pressupost 2026.
L’antic Hotel Casamanya d’Ordino, que feia més de vint anys que es trobava en desús, es destinarà a acollir les dependències del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, i, la planta baixa de l’equipament acollirà oficines per al Comú d’Ordino i també del Quart.
El projecte forma part de la línia d’actuació impulsada pel Govern per a rehabilitar i donar un nou ús d’interès general a alguns dels exponents més rellevants del patrimoni cultural. Amb aquest objectiu, ja s’ha adequat i posat en valor l’antic Hotel Rosaleda d’Encamp, on s’ha ubicat el Ministeri de Cultura, i Ràdio Andorra, que és la seu d’Andorra Turisme.
La segona fase de les obres de l’antic Hotel Casamanya d’Ordino se centren en l’enderroc d’elements no estructurals de l’edifici, l’execució dels treballs d’arquitectura i instal·lacions, amb la reforma interior, l’ampliació de la planta baixa i també rehabilitació de la façana, tenint en compte l’eficiència energètica i l’accessibilitat de l’edifici de cinc plantes. Així mateix, inclou l’enjardinament de la coberta de l’aparcament, situat en un edifici annex, amb plantes autòctones. La durada prevista de les obres és d’un any i mig un cop s’hagin adjudicat.