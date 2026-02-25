82 persones aturades van aconseguir feina el 2025 gràcies als programes del Servei d’Ocupació

El Consell de Ministres ha aprovat els decrets reguladors dels programes de foment de la contractació al sector privat, al sector públic i del programa específic per a joves actius. Es tracta de programes que possibiliten incorporacions al mercat laboral, en el context actual en el qual la xifra de persones en situació d’atur és de les més baixes a nivell històric. El Servei d’Ocupació registra actualment 238 persones en recerca de feina. L’increment de les subvencions enguany serà del 5,4%, en coherència amb l’augment del salari mínim interprofessional.
Durant el 2025, els programes de foment de l’ocupació han permès la contractació de 82 persones a través del Servei d’Ocupació: 48 al sector privat i 34 al sector públic. En el sector privat hi han participat 38 empreses, de les quals 9 han contractat més d’un treballador. Cal destacar que el 33% de les contractacions al sector privat són de col·lectius vulnerables, una xifra que augmenta al sector públic, on se situa en el 82% de les contractacions.
Per al 2026, el Programa de foment de la contractació en el sector privat manté els col·lectius destinataris —joves de 16 a 25 anys, persones de 45 a 65 anys, aturats de llarga durada, perceptors d’ajut per desocupació involuntària i persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat— i incrementa les subvencions a 371 euros mensuals durant sis mesos de contracte de durada determinada i 557 euros mensuals durant sis mesos de contracte indefinit, amb una subvenció total de 5.568 euros i una prima addicional de 500 euros per a empreses que contractin més d’una persona i completin les dues fases.
El Programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic i les entitats d’iniciativa social per al 2026 manté els col·lectius prioritaris i introdueix noves flexibilitzacions. El programa s’adreça a persones amb discapacitat, en situació de vulnerabilitat, aturades de llarga durada (més de 12 mesos consecutius inscrits), persones de 60 a 65 anys i perceptores d’un ajut per desocupació involuntària.
Entre les millores per al 2026 s’incorpora la possibilitat de jornada reduïda per al col·lectiu de 60 a 65 anys, així com la possibilitat de nova contractació al mateix departament o entitat oferent un cop transcorreguts 15 mesos des de la finalització del darrer contracte, i la tramitació de les sol·licituds mitjançant la Seu electrònica de Govern.
El tercer programa és el de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 25 anys que hagin superat un programa d’inclusió sociolaboral, que es beneficiaran d’un contracte inicial de sis mesos amb la possibilitat que esdevingui indefinit.